Amazon kilka dni temu uruchomił nowy przewijany kanał zakupowy Inspire dla wybranych klientów w USA. Użytkownicy aplikacji mobilnej, przewijając krótkie filmy, mogą od razu kupić widoczne na materiałach produkty.

Amazon Inspire - nowy kanał z zakupami

Amazon ogłosił uruchomienie nowego kanału z krótkimi filmami oraz zdjęciami, który umożliwia klientom przeglądanie produktów oraz ich zakup. Treści tworzone są przez influencerów, marki oraz osoby indywidualne. Widać tutaj wyraźną inspirację TikTokiem, podobnie jak w przypadku funkcji zakupów w YouTube Shorts. Kanał został udostępniony tylko wybranym klientom w USA, a w ciągu kolejnych miesięcy stanie się szeroko dostępny dla wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Zapewne po jakimś czasie opcja ta trafi też do innych krajów.

Kanał Inspire jest dostępny w aplikacji mobilnej Amazon. Można go dowolnie spersonalizować, wybierając spośród ponad 20 dostępnych zainteresowań, takich jak np. makijaż, pielęgnacja skóry, gry, rośliny, wędrówki czy projektowanie wnętrz. Następnie, podobnie jak na TikToku, wystarczy tylko przewijać treści, by oglądać kolejne materiały. Kiedy użytkownik zobaczy coś, co mu się spodoba, może dotknąć małych przycisków na dole okna, które prowadzą do karty produktu na Amazon.

Funkcjonalność krótko podsumował dyrektor Amazon Shopping Oliver Messenger:

Inspire to nasze nowe doświadczenie zakupowe, które łączy klientów Amazon z treściami, które można kupować, tworzonymi przez innych klientów, najnowszych influencerów i szeroką gamę marek. Za pomocą zaledwie kilku dotknięć klienci mogą odkryć nowe produkty lub uzyskać inspirację, co kupić, wszystko dostosowane do ich zainteresowań, a następnie zrobić zakupy w Amazon.

Firma podkreśla, że z biegiem czasu kanał będzie coraz lepiej dostosowywał się do klienta, śledząc jego zaangażowanie oraz polubienia.

Źródło: Amazon.com