Wystartowała promocja na Kindle. Amazon oferuje teraz swoje czytniki e-booków w cenach obniżonych o 35 – 44%. Jeśli rozglądasz się za takim urządzeniem, to nie możesz tego przegapić.

Ruszyła mega promocja na Kindle

Polski Amazon uruchomił swoje Wiosenne okazje jeszcze w ubiegłym tygodniu. Zaczęło się dość niemrawo, ale teraz w ramach tej akcji wystartowała wreszcie promocja, obok której już wcale nie tak łatwo będzie przejść obojętnie. Jedne z najlepszych czytników e-booków możesz kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze.

Co tu dużo mówić? Wypasiony Kindle Paperwhite jest dostępny za dwie trzecie ceny, a podstawowego Kindle’a kupisz taniej aż o 44% – zarówno w białej, jak i czarnej wersji kolorystycznej. Oczywiście w każdym przypadku możesz też liczyć na szybką i darmową wysyłkę. Potrzebne linki znajdziesz poniżej, a tymczasem wiedz jeszcze tylko tyle, że promocja trwa do wyczerpania zapasów lub maksymalnie do 14 kwietnia bieżącego roku.

Kindle w promocji - sprawdź oferty na Amazon.pl:

Dlaczego warto kupić Kindle’a?

Jeśli chodzi o czytniki e-booków, to Kindle znajdują się w ścisłej czołówce – zarówno w kwestii popularności, jak i jakości. To wydajne, solidne i poręczne urządzenia, zapewniające komfortowe warunki do czytania. Podstawowy model ma 6-calowy wyświetlacz o zagęszczeniu 167 ppi, a Paperwhite – 6,8-calowy ekran 300 ppi.

W obu przypadkach możesz też liczyć na 8 GB pamięci, łączność Wi-Fi, wielotygodniowy czas działania i regulowane doświetlenie: z 4 diodami w Kindle’u i 17 diodami w modelu Paperwhite. Ten ostatni może także pochwalić się ekranem zespolonym z ramką i wodoszczelną konstrukcją, umożliwiającą czytanie w wannie czy na basenie.

