Znani na całym świecie prezenterzy motoryzacyjni związani od kilku lat z platformą Amazon Prime Video zostali zauważeni w Polsce. W jakim mieście Clarkson, May i Hammond nagrywali kolejne odcinki The Grand Tour?

Ekipa The Grand Tour wreszcie w Polsce. Clarkson, Hammond i May widziani w Gdańsku

Gdańsk może być jednym z kilku miast w Polsce, które pojawi się w kolejnych odcinkach kultowego programu motoryzacyjnego The Grand Tour. Troje dziennikarzy - Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May - znanych głównie za sprawą kultowego Top Gear pojawili się w poniedziałek, 20 czerwca na ulicach Gdańska.

Zdjęcia ekipy The Grand Tour na polskich drogach opublikował użytkownik portalu reddit (r/TopGear). Internauci rozpoznali na zdjęciach terminal promowy w Gdyni oraz jedną z głównych ulic Gdańska.

Jakie samochody na podróż po Polsce wybrali prezenterzy The Grand Tour? Z pewnością nie są to modele, którymi ekipa przemknie niezauważona przez ulice największych polskich miast. Przede wszystkim ogromny Mitsouka Le Seyde, mogący startować w konkursie na najbrzydszy samochód na świecie Chevrolet SSR oraz… Crosley Convertible, za którego kierownicą ujrzymy najprawdopodobniej Jamesa Maya.

Co Clarkson, Hammond i May robią w Polsce?

Miejsce, w którym po raz pierwszy ujrzano ekipę The Grand Tour w Polsce wydaje się nie być przypadkowe. Obecność Clarksona, Hammonda i Maya w okolicach terminalu promowego może oznaczać, że wyprawa w Polskę jest kontynuacją skandynawskiego odcinka specjalnego.

Jeszcze w marcu tego roku ekipa The Grand Tour wielokrotnie była widziana w Norwegii i Finlandii (wtedy też James May brał udział w kolizji). Przeprawa promowa od naszych skandynawskich sąsiadów jest zatem jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy.

Jakie natomiast miasta w Polsce odwiedzą dziennikarze? Cóż, tego dowiemy się w najbliższym czasie. Z pewnością jednak wraz z postępem podróży The Grand Tour w sieci będą pojawiać się „szpiegowskie” ujęcia internautów - bo, umówmy się - wielka ekipa filmowa kręcąca się wokół trzech wyjątkowo rzucających się w oczy dziennikarzy samochodów nie jest czymś, obok czego można przejść obojętnie.

Kiedy odcinek The Grand Tour z Polski?

Amazon nie potwierdził do tej pory pojawienia się odcinka The Grand Tour z Polski. Trudno jednak się temu dziwić - wszak nagrania dopiero się zaczęły, a na ewentualne zwiastuny musimy zaczekać minimum kilka miesięcy. Kiedy jednak możemy spodziewać się pojawienia odcinka nagrywanego na polskich drogach? Myślę, że będzie to raczej już rok 2023, ewentualnie ostatni kwartał 2022. Jeśli tylko dowiemy się czegoś nowego o The Grand Tour w Polsce - damy Wam o tym znać.

Źródło: Reddit r/TopGear