Prime Gaming Ultimate Showdown - pod tą nazwą skrywa się turniej organizowany przez Amazon, który ma na celu wyłonić najlepszego wszechstronnego gracza. Poza tym - jest okazja na zdobycie kilku fajnych gier i to zupełnie za darmo.

Prime Gaming Ultimate Showdown to turniej, w którym do zgarnięcia jest prawie ćwierć miliona złotych

Równowartość $50.000, a więc niemal 225.000 zł - to główna nagroda, która czeka na zwycięzcę turnieju Prime Gaming Ultimate Showdown, mającego finał w trakcie TwitchCon w San Diego. Do rywalizacji przystąpi 5 najlepszych graczy, którzy zostaną wyłonieni podczas rund kwalifikacyjnych w Seattle, Amsterdamie, Niemczech i Japonii.

Turniej ma pomóc w odnalezieniu „najlepszego wszechstronnego gracza”, który naturalnie poradzi sobie w różnych gatunkach gier: zarówno tzw. single player, ale też drużynowych (m.in. MMO, MOBA etc.).

Turniej Prime Gaming Ultimate Showdown oficjalnie rozpocznie się 25 czerwca, natomiast finał zaplanowano na 7 - 9 października podczas TwitchCon 2022 w San Diego.

„Rozkład jazdy” zbliżających się kwalifikacji otwiera wydarzenie w Seattle (Showbox SoDo) już 25 czerwca. Kolejne kwalifikacje zaplanowano na 16 - 17 lipca (TwitchCon UE) w Amsterdamie, 24 - 28 sierpnia (Gamescom) w Niemczech, 15 - 18 września (Tokyo Game Show) w Japonii, natomiast finał odbędzie się 7 - 9 października we wspomnianym wcześniej San Diego.

Amazon przygotował portal z instrukcjami, w jaki sposób użytkownicy Prime mogą wziąć udział w kwalifikacjach wstępnych Prime Gaming Ultimate Showdown: zobacz, na czym polegają kwalifikacje do turnieju.

A może uda Ci się zgarnąć gadżety za darmo? W ramach Surf Giveaways do zgarnięcia jest kilka ciekawych gadżetów: głównie akcesoriów gamingowych (klawiatury, słuchawki, myszki etc.), ale też ubrania sygnowane logo Prime Gaming. Kliknij poniższy obrazek i dowiedz się więcej, jak wziąć udział w konkursie.

Turniej będzie można oglądać na żywo, a Amazon zachęca do odbioru ciekawych gier zupełnie za darmo

Naturalnie, każdy etap turnieju będzie relacjonowany na żywo na oficjalnym kanale Prime Gaming na platformie Twitch. Podczas transmisji będą pojawiać się gościnnie gwiazdy światowej sceny gamingowej.

Przy okazji ogłoszenia turnieju Ultimate Showdown, Amazon zachęca do zapoznania się z ofertą Prime Gaming, która spodoba się każdemu graczowi. Platforma co miesiąc udostępnia szereg gier, które zupełnie za darmo można dodać do swojej biblioteki. W czerwcu jest to m.in. Far Cry 4, a w przeszłości takie hity, jak: Need For Speed Hot Pursuit Remastered, Frostpunk i wiele więcej.

Amazon Prime Gaming (a co za tym idzie, Amazon Prime Video) można wypróbować przez 30 dni bez żadnych opłat, po tym czasie należy przygotować zaledwie 49 zł na cały rok.

Źródło: Amazon