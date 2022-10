Patrząc na przygotowane zestawienie można stwierdzić, że Amazon przygotował dla abonentów usługi Prime Gaming całkiem smakowite kąski. Co konkretnie?

Nowe gry dla abonentów Prime Gaming - październik 2022

Fallout 76

Total War: Warhammer II

Middle-earth: Shadow of War

Glass Masquerade: Origins

LOOM

Hero’s Hour

Horace

Najgłośniejszym tytułem wydaje się tutaj Fallout 76. Nie znaczy to, że najlepszym. Opinie na temat tej produkcji były mocno podzielone, nie brakowało też krytycznych, zwłaszcza od razu po premierze. Co wyszło kiepsko, a co się udało przybliżaliśmy swojego czasu w recenzji.

Anonimowa nie jest z pewnością także strategia Total War: Warhammer II i w jej przypadku można mówić już o bardzo wysokich notach wystawianych przez dziennikarzy oraz graczy. Podobnie było w przypadku Middle-earth: Shadow of War, grze akcji z elementami RPG osadzonej w mrocznym świecie Tolkiena.

Pozostałe propozycje można określać mianem mniej popularnych, mniejszych, ale przecież nie jest tajemnicą, że często takie tytuły cechują się świetną grywalnością.

Amazon Prime jeszcze w dobrej cenie

Amazon Prime zyskał już sporą popularność także w Polsce. W najbliższym czasie ceny pójdą w górę, ale póki co kuszą. Za 49 złotych rocznie opłacający otrzymują kilka korzyści, w tym dostęp do Prime Gaming i kilku darmowych gier każdego miesiąca.

Co sądzicie o najnowszym zestawieniu?

Źródło: PrimeGaming