Pozew przeciwko Amazon. Sytuacja przypomina Stop Killing Games

Pozew zbiorowy przeciwko Amazon Prime Video kwestionuje użycie terminu “kupno” w kontekście licencji na filmy. Sprawa trafiła do sądu federalnego w Waszyngtonie.

Pamiętacie jeszcze o Stop Killing Games? Ta Europejska Inicjatywa Obywatelska została powołana do życia wskutek niebezpiecznych praktyk, jakich dopuścili się wydawcy gier komputerowych. Cofnięcie licencji na legalnie zakupioną grę przelało czarę goryczy. Wszystko sprowadza się do jednego, bardzo ważnego pytania: czy produkt, który zakupiono, faktycznie należy do konsumenta?

Wielu użytkowników platform streamingowych nie zdaje sobie do końca sprawy, że “kupując” film online, nabywają oni jedynie licencję na jego oglądanie. Zupełnie tak, jak gracze nabywają licencję na granie, a nie samą grę.

Pozew zbiorowy przeciwko Amazon

Jedną z platform oferujących “zakup” filmów jest Amazon Prime Video. Niektórzy klienci poczuli się oszukani i postanowili zamanifestować swoje niezadowolenie. Do sądu federalnego w Waszyngtonie wpłynął pozew zbiorowy przeciwko Amazon. Firma jest oskarżana o wprowadzanie konsumentów w błąd, sugerując, że kupują oni filmy, podczas gdy w rzeczywistości nabywają jedynie licencję na ich oglądanie – informuje The Hollywood Reporter.

Pozew zarzuca Amazonowi, że wprowadza konsumentów w błąd, używając terminu “kupno” w odniesieniu do transakcji cyfrowych. Na stronie internetowej można znaleźć informację, że użytkownik faktycznie nabywa jedynie licencję na film, lecz ta adnotacja jest trudna do zauważenia w momencie zakupu.

Przypomnijmy, że w Kalifornii wprowadzono nowe prawo, które zobowiązuje sprzedawców cyfrowych do informowania klientów, że nabywają licencję na korzystanie, a nie pełne prawa własności. W ramach pozwu zbiorowego oskarżono Amazon o naruszenie tychże przepisów. Domaga się odszkodowań, w tym zwrotu zysków i odszkodowań karnych za rzekomo celowe działania firmy.

Źródło: The Hollywood Reporter