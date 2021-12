Przymierzasz się do zakupów na Amazonie? To dobry moment, by je zrobić i… zaoszczędzić 35 złotych. Oto jakie są zasady.

Zrób zakupy w aplikacji Amazon i otrzymaj 35 zł zniżki

Polski Amazon miewa świetne oferty, a do tego oferuje całkiem atrakcyjne warunki, więc zakupy tam to dobry pomysł. Teraz, w okresie przedświątecznym, nawet lepszy i to z kilku powodów. Po pierwsze: trwają tam ciekawe promocje. Po drugie: w wielu przypadkach otrzymujemy gwarancję dostawy przed Gwiazdką. Wreszcie po trzecie: wystartowała promocja, w ramach której możesz dodatkowo zaoszczędzić 35 złotych.

Zasada jest prosta. Otrzymasz 35 złotych zniżki, jeśli spełnisz te trzy wymagania:

będą to twoje pierwsze zakupy w aplikacji mobilnej Amazon (niekoniecznie pierwsze na polskim Amazonie),

kupisz produkty sprzedawane i wysyłane przez Amazon,

a wartość koszyka wyniesie nie mniej niż 100 złotych.

Nie ma poza tym żadnych wymogów i nie ma też konieczności posiadania abonamentu Amazon Prime. Wystarczy, że podczas finalizacji zakupów wykorzystasz kod promocyjny APPKA35 . Jeżeli jednak chcesz się dodatkowo upewnić, co do szczegółów, to zajrzyj do regulaminu na oficjalnej stronie sklepu.

Promocja ruszyła dzisiaj (8 grudnia) i potrwa aż do 29 grudnia. Jeśli jeszcze jej nie masz, możesz pobrać aplikację Amazon na smartfona z Androidem lub na iPhone’a.

Źródło: Amazon