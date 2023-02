Gracze korzystający z Amazon Prime lada dzień będą mogli odebrać kolejne prezenty. Amazon ujawnił listę gier, które w marcu odda w ręce abonentów cieszącej się dużym zainteresowaniem usługi.

7 gier dla abonentów Amazon Prime

Korzystający z Amazon Prime mają dostęp do kilku korzyści, z punktu widzenia graczy najważniejszą jest usługa Prime Gaming. To właśnie w jej ramach każdego miesiąca można zgarnąć paczkę gier. Na marzec przygotowano 7 tytułów.

Nowe gry w Prime Gaming - marzec 2023

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Adios

I Am Fish

Faraway 3: Arctic Escape

Book of Demons

Peaky Blinders: Mastermind

City Legends: Trapping in Mirror Collector’s Edition

Na pierwszy plan wysuwa się Baldur’s Gate: Enhanced Edition. To odświeżona wersja kultowego RPG z 1998 roku. Graficznie nie dorównuje najnowszych produkcjom z tego gatunku, ale pod względem klimatu, fabuły i frajdy z rozgrywki wedle wielu graczy nadal nie ma wielu konkurentów.

Sympatyzujący z RPG mogą zainteresować się również Book of Demons. To polska gra (oparty na kartach hack & slash), przygotowana przez studio Thing Trunk, która spotkała się z ciepłym przyjęciem i zebrała bardzo pozytywne opinie wśród graczy, którzy zdecydowali się na zakup. Fanom seriali może wpadać w oko Peaky Blinders: Mastermind, to gra logiczno-przygodowa bazująca na bardzo popularnym serialu Netflix.

Wszystkie 7 propozycji od Amazon przedstawiono krótko na poniższym materiale wideo.

Ile kosztuje Amazon Prime?

W zeszłym roku pojawiły się informacje o podwyżkach wysokości abonamentu w zachodniej Europie, ale w Polsce nadal obowiązuje kwota 49 złotych rocznie. Osoby, które nie są przekonane co do atrakcyjności usługi Amazon Prime mogą skorzystać z darmowego 30-dniowego okresu próbnego.

Źródło: primegaming