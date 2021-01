Premiera kart graficznych AMD Radeon RX 6000 okazały się niemałym zaskoczeniem wśród graczy - nowe modele podniosły poprzeczkę w kwestii wydajności, co pozwoliło nawiązać walkę z topowymi modelami konkurencji. Kolejna generacja kart może jednak zaskoczyć jeszcze mocniej.

Producent nie ujawnił zbyt wielu szczegółów na temat nowych kart graficznych. Wiemy, że w planach są układy Naxi 3X, które będą bazować na architekturze RDNA 3. Według ostatnich zapowiedzi Dr Lisy Su, szefowej AMD, chipy przede wszystkim mają przynieść znaczną poprawę efektywności energetycznej.

Sporo ciekawych informacji o architekturze AMD RDNA 3 pojawia się w nieoficjalnych plotkach. Niedawno pojawiły się przecieki o wprowadzeniu budowy na bazie chipletów (podobnej do tej, jaka obecnie jest wykorzystywana w procesorach AMD Ryzen).

Nothing I can confirm 100% now, but from what I know Navi 31 is a 80 CU chiplet and top SKU has 2 of them.