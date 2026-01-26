Grafiki AMD RDNA 3.5 wiecznie żywe. Będzie jednak niespodzianka

AMD może trzymać się RDNA 3.5 aż do 2028 r., ale w planach ma też mocniejszą grafikę opartą na architekturze RDNA 5. Czy to oznacza stagnację w mainstreamie, czy przygotowanie gruntów pod większy skok w topowych modelach?

AMD od lat słynęło z procesorów wyposażonych w wyjątkowo mocne zintegrowane układy graficzne, które często wyznaczały standardy w swojej klasie i oferowały wyraźnie lepszą wydajność niż konkurencyjne rozwiązania. W ostatnim czasie widać jednak pewien zastój w tym segmencie — zarówno w procesorach Ryzen AI 300, jak i Ryzen AI 400 producent postawił na zintegrowane układy graficzne oparte na tej samej architekturze RDNA 3.5, bez wyraźnego skoku technologicznego względem poprzednich generacji.

Różnice sprowadzają się do ewentualnej specyfikacji układów. Zwykłe procesory Ryzen AI 300 i 400 oferują całkiem wydajną grafikę (maksymalnie z 12 blokami obliczeniowymi - CU), natomiast w modelach Ryzen AI Max 300 zastosowano znacznie mocniejsze i bardziej rozbudowane układy graficzne - oferujące nawet 40 bloków CU.

RDNA 3.5 wiecznie żywe

Golden Pig Upgrade z chińskiego forum Weibo zdradził plany wydawnicze AMD związane ze zintegrowanymi układami graficznymi. Warto zaznaczyć, że opublikowany slajd został wygenerowany przez sztuczną inteligencję i nie pochodzi bezpośrednio od AMD (należy zatem podchodzić do niego z ograniczonym zaufaniem). Według ujawnionych informacji producent planuje wprowadzać procesory z grafiką RDNA 3.5 co najmniej do 2028 r.

Oznaczałoby to, że obecna architektura pozostanie z nami jeszcze przez co najmniej dwa lata — przynajmniej do 2028 r. Mowa jednak tylko o samej architekturze. Nie wiadomo, czy kolejne procesory nie będą oferować innej specyfikacji zintegrowanej grafiki - z większą (lub mniejszą) liczbą bloków obliczeniowych.

rozwiń

W planach też RDNA 5

Nie oznacza to jednak, że AMD nie planuje żadnych zmian w zintegrowanych układach graficznych. Inny użytkownik, Kepler L2 na platformie X, doprecyzował, że firma zamierza podzielić swoje iGPU na dwie linie. W słabszych procesorach rzeczywiście mają pojawić się układy bazujące na architekturze RDNA 3.5 (co najpewniej wynika z niższych kosztów produkcji), natomiast topowe modele mają wykorzystywać już nowszą architekturę RDNA 5, oferującą wyższą wydajność i bogatszą funkcjonalność.