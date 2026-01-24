Gigabyte ulepsza płyty Intel H810. Teraz obsługują PCI-Express 5.0

Choć chipset Intel H810 tylko “na papierze” wspiera PCIe 5.0, Gigabyte postanowił to zmienić. Nowe płyty z dopiskiem GEN5 faktycznie oferują złącze PCI-Express 5.0, otwierając tańszym zestawom drogę do najnowszych kart graficznych.

Płyty główne Intel H810 teoretycznie obsługują karty rozszerzeń w standardzie PCI-Express 5.0, jednak w praktyce często wygląda to inaczej – większość dostępnych modeli oferuje maksymalnie PCI-Express 4.0. Firma Gigabyte przygotowała jednak odświeżone wersje płyt, które faktycznie udostępniają obsługę PCIe 5.0.

Ulepszone płyty główne Gigabyte H810

Płyty główne bazujące na chipsecie H810 obsługują procesory Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) oraz dwukanałowe zestawy pamięci DDR5. Zestaw dostępnych złączy jest raczej skromny, co sprawia, że modele te najlepiej sprawdzą się przy budowie tanich, podstawowych komputerów. Mówimy jednak o tańszych modelach (zwykłe wersje kosztują ok. 400 zł).



Gigabyte H810M K GEN5, H810M H GEN5 i H810M S2H GEN5

Nowe wersje płyt wyróżniają się dopiskiem GEN5 w nazwie: H810M H GEN5, H810M K GEN5 oraz H810M S2H GEN5. Oznacza on zastosowanie głównego gniazda PCI-Express w wersji 5.0, oferującego dwukrotnie większą przepustowość niż to samo złącze w wersji 4.0. Ma to szczególne znaczenie w przypadku najnowszych i najbardziej wydajnych kart graficznych oraz topowych dysków SSD (np. montowanych na adapterach w slocie PCIe).

Warto jednak zaznaczyć, że nowe płyty nadal nie oferują szybszego złącza M.2 – obsługiwane są wyłącznie dyski SSD NVMe maksymalnie w standardzie PCIe 4.0 x4.

Gigabyte H810M D2HX SI GEN5

Przy okazji producent zaprezentował także model H810M D2HX SI GEN5, który wyróżnia się białą kolorystyką oraz częściowo chłodzoną sekcją zasilania. Płyta została wyposażona w dwa banki pamięci DDR5 DIMM, złącze PCI-Express 5.0 x16 oraz gniazdo M.2 PCIe 4.0. Ciekawym dodatkiem jest również karta sieciowa 2.5G LAN.

Co interesujące, Gigabyte chwali się możliwością zastosowania szybszych zestawów pamięci niż standardowe DDR5-6400. Teoretycznie płyta ma pozwalać na obsługę modułów nawet DDR5-8800 po podkręceniu - byłaby to niespodzianka, bo specyfikacja chipsetu H810 nie pozwala na podkręcanie pamięci RAM.