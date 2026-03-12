Wydarzenia

Ich sklep ma już 5 lat. Zapowiedzieli miliardowe inwestycje w Polsce 

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Z okazji piątej rocznicy otwarcia witryny amazon.pl gigant podzielił się planami na przyszłość. Firma planuje otworzyć 12. centrum dystrybucyjne w naszym kraju oraz wydać pieniądze na rozwój infrastruktury.

Amazon w Polsce rośnie. Od 2012 do 2025 roku firma wydała w Polsce 45 miliardów złotych na rozwój. W Polsce znajdują się trzy Centra Rozwoju Technologii, gdzie rozwijane są narzędzia i usługi firmy, chociażby związane z asystentem Amazon Alexa. W tym roku firma otworzy 12. centrum dystrybucyjne, tym razem w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Obiekt o powierzchni 200 tysięcy metrów kwadratowych na czterech kondygnacjach zatrudni blisko 1000 osób. 

To część inwestycji, które w latach 2026-2028 wyniosą ponad 23 miliardy złotych. Będą to zarówno inwestycje w infrastrukturę, jak i wsparcie polskiego biznesu. W 2024 roku polskie firmy za pośrednictwem Amazon.pl wyeksportowały towary o wartości 5 miliardów złotych. Sam e-handel w 2025 roku z kolei to 92 miliardy złotych, o 6,8 proc. więcej niż w 2024 roku (według danych Krajowej Izby Gospodarczej). Na 2026 rok przewiduje się z kolei wzrost o kolejne 7,1 proc. 

5 lat sklepu Amazon.pl. Firma zaprasza do świętowania 

W marcu 2021 roku gigant e-handlu uruchomił polską witrynę dla wirtualnego sklepu. Pierwszym zamówionym towarem były słuchawki Bose, a drugim – maseczki na twarz. Od tego czasu w sklepie pojawiło się ponad 1200 rodzimych marek – od dużych graczy przez firmy lokalnych rzemieślników. Amazon pomógł w tworzeniu przewodnika Cross-Border.pl przygotowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, która w ten sposób zachęca przedsiębiorców do eksportowania produktów za granicę. 

Przez 13 lat Amazon zainwestował w Polsce blisko 45 miliardów złotychPrzez 13 lat Amazon zainwestował w Polsce blisko 45 miliardów złotych

Firma zebrała bazę ponad 10 milionów kupujących w naszym kraju. Jesteśmy też jednym z rynków, gdzie najszybciej udostępniono subskrypcję Prime po debiucie sklepu, bowiem już w październiku 2021 roku. Podczas prezentacji padły deklaracje, że Amazon będzie rozszerzał ofertę nie tylko sklepową, ale także i polskich programów dostępnych na Prime Video. 

Amazon świętuje 5 lat swojego sklepu w Polsce w huczny sposób. Na Placu Centralnym w Warszawie, tuż przy Pałacu Kultury i Nauki, firma postawiła pawilon wyglądem przypominający paczkę, w którym przez najbliższy weekend firma zorganizuje szereg wydarzeń. Wśród nich zarówno rozrywkowe spotkania z influencerami, jak i warsztaty dla dzieci, konkursy z nagrodami-niespodziankami oraz pokaz filmu “Wielka Warszawska”. Wstęp od 13 do 15 marca jest bezpłatny. 

