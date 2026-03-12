Laptop Panasonic TOUGHBOOK 56. Mobilność dla wytrzymałych urządzeń

Seria wzmacnianych laptopów Panasonic TOUGHBOOK w maju 2026 r. wzbogaci się o model FZ-56 Mk1. Urządzenie przeznaczone do działań w warunkach terenowych wyróżnia się wygodą użytkowania podobną jak w przypadku produktów konsumenckich.

Czy istnieją urządzenia, o których chętnie dowiedzielibyśmy się paru rzeczy, choć w praktyce raczej nie będziemy ich wykorzystywać? Tak, a seria Panasonic TOUGHBOOK z pewnością jest tego przykładem. Niejedna produkcja filmowa, w której bohaterowie muszą korzystać z komputera w warunkach ekstremalnych, owocuje scenami z przewijającym się w tle urządzeniem TOUGHBOOK. Takie wzmacniane laptopy, tablety, a nawet smartfony Panasonic produkuje od 1996 r. W 2022 r. wydzielono dedykowaną im spółkę Panasonic Connect.

To już 30 lat marki TOUGHBOOK, która znana jest z tego, że rzadko wprowadza na rynek kompletnie nowe produkty, skupiając się na ewolucji tych już obecnych (stąd warianty Mk1, Mk2 itp.), a nie rewolucyjnych, co przyznają pracownicy Panasonica, zmianach. Nie jest to oczywiście jedyny producent, który ma w portfolio urządzenia wzmacniane, ba nawet zwykłe smartfony chwalą się dziś wytrzymałą obudową. Jednakże Panasonic Connect podobnie jak konkurencyjny GETAC, tworzy swoje produkty od zera, a nie modyfikuje sprzęt konsumencki.

Do komfortowej pracy w warunkach wysoce niekomfortowych

Urządzenie, które ma pracować w warunkach ekstremalnych, może być zegarkiem, może być smartfonem, a w końcu także laptopem. To, jak będzie wykonane, zależy w dużym stopniu od tego co oznacza określenie ekstremalne warunki pracy. Laptopy, które trafiają w kosmos czy elektronika na pokładzie sond kosmicznych, to urządzenia przede wszystkim odporne na podwyższoną dawkę promieniowania, w obudowach znoszących wysokie wibracje i kontrasty temperaturowe.

Na Ziemi nie jest tak ekstremalnie, ale i tak sektor obronny, usługi terenowe, branża energetyczna czy motoryzacja, wymagają urządzeń bezpiecznych. Bezpiecznych nie tylko pod względem oprogramowania i funkcji zabezpieczających dostęp do danych, ale zapewniających też nieskrępowany dostęp do zaawansowanych technologii. Takie urządzenie nie zepsuje się ze względu na upadek, zapylone środowisko pracy, ale też nie będzie marudzić, że jego użytkownik czasem wygląda jak kosmita i nie chce zdjąć ochronnych rękawic podczas pracy z ekranem dotykowym.

Podczas prezentacji najnowszego laptopa dowiedzieliśmy się, że Panasonic TOUGHBOOK 56 to pierwszy laptop rugged Panasonic zaprojektowany zgodnie z filozofią „Engineered for Motion”, stawiającą na pierwszym miejscu ergonomię pracy mobilnej. Zobaczmy co to znaczy?

Z zewnątrz prawie taki sam jak model z 2019 r.

Prawie taki sam, bo uwagę niezaznajomionego z takimi urządzeniami użytkownika przyciąga ogólna bryła produktu i napis TOUGHBOOK na wybrzuszonej w kształt litery X części górnej pokrywy laptopa. Te elementy są podobne jak w TOUGHBOOK 55 (pierwszy wariant pojawił się w 2019 r., a najnowsza wersja z 2023 r. bazuje na 13 gen. procesorach Intel). Jednakże Panasonic TOUGHBOOK 56 nie ma już zatrzasku przy klapie z ekranem jak wcześniejszy model. To zdaniem producenta pozwoli na otwarcie obudowy tylko jedną dłonią i jest jednym z filarów zwiększonej mobilności. By rozwiązanie nazwane ErgoGrip Edge miało sens, Panasonic przeprojektował też zawias (ErgoGrip Hinge) dostosowując go do wymogów pokrywy bez zatrzasku.

Trzecią kluczową zmianą jest modyfikacja uchwytu na dłoń. Panasonic TOUGHBOOK 56 możemy nosić bez opakowania jak smukłą aktówkę podobnie jak jego poprzednika. Lecz Panasonic zapewnia, że szerszy, chowany uchwyt ErgoGrip Handle z teksturowanej żywicy zmniejsza zmęczenie dłoni i zapewnia stabilny, antypoślizgowy chwyt nawet podczas długiego noszenia.

Zmianą, którą można zauważyć dopiero po otwarciu ekranu, są jego proporcje. Teraz to wyświetlacz WUXGA (1920 x 1200 pikseli) o proporcjach 16:10, które znacznie lepiej sprawdzają się w pracy z oprogramowaniem niż typowo konsumenckie 16:9. Mobilność Panasonic TOUGHBOOK 56 może z perspektywy konsumenta wydawać się przesadzona, bo najlżejszy wariant waży 2 kg, a im więcej opcjonalnych modułów tym wyższa ta waga.

Nowoczesne wyposażenie Panasonic TOUGHBOOK 56 to…

Panasonic TOUGHBOOK 56 dostępny będzie z procesorem Intel Core Ultra 5 235H vPro lub Intel Core Ultra 7 265H V Pro. W zależności od potrzeb system można wzbogacić o GPU AMD Radeom Pro W7500M z 8 GB pamięci. Domyślnie jest 16 GB RAM DDR5, ale można załadować dodatkowe moduły dla łącznie 64 GB pamięci. Pojemność dysku NVMe 512 GB (obsługuje szyfrowanie w standardzie OPAL) da się powiększyć do 2 TB.

Komunikacja jest w terenie kluczowa, dlatego w Panasonic TOUGHBOOK 56 zastosowano Wi-Fi7 i Bluetooth 5.4 Class 1 w standardzie (zasięg do 100 metrów w otwartej przestrzeni), a w razie potrzeby jest opcja instalacji karty SIM/eSIM ze wsparciem dla sieci 4G/5G, a także GPS (moduł u-blox NEO-M9N). Standardowo obudowa ma dwa porty Thunderbolt 4, jedno złącze USB 3.2, HDMI i port RJ-45 dla 1 Gbps sieci LAN.

Na tym wyposażeniu jednak się nie kończy. W zasadzie tego typu komputer kupuje się w dostosowanej do potrzeb użytkownika wersji. Podobnie jak samochód, który może mieć, albo nie, różne elementy wyposażenia. I tak w obudowie mamy trzy komory akcesoriów. Zamontujemy w nich dodatkową kartę sieciową 10 Gbps (laptop może jednorazowo obsługiwać trzy łącza LAN), dodatkowy dysk SSD, czytnik kart inteligentnych, nawet napęd optyczny. Kolejne moduły obejmują drugą baterię (na jednej laptop pracuje do 12 godzin przy ekranie ustawionym na jasność 250 nit, ładowanie zajmuje 3 godziny), czytnik linii papilarnych, zestaw portów (VGA, serial, USB różnego typu), czytnik microSD za kartą sieciową 2.5 Gbps.

Monitor także dostępny jest w dwóch wariantach. Oba to 14 cali, ale ten prostszy nie jest dotykowy i ma maksymalną jasność 350 nit. Drugi dotykowy, ma maksymalną jasność do 1000 nit, wspiera dotyk 10-punktowy i dostosowuje tryb jego pracy do materiału jakim dotykamy ekran (mogą to być rękawice). Opcją jest też pasywne piórko.

Inne elementy wyposażenia Panasonic TOUGHBOOK 56 to złącze słuchawkowe, dwa mikrofony z redukcją szumów AI, głośnik (do 98 dB), podświetlana klawiatura, zgodność z funkcjami zabezpieczeń Microsoft Windows 11 Pro. W razie potrzeby można jednak zastosować system Red Hat Enterprise Linux 10, który obsłuży wszystkie komponenty.

Najmniejsze wymiary Panasonic TOUGHBOOK 56 to 345 x 272 x 36,3mm. Opcjonalne akcesoria mogą te gabaryty nieznacznie zwiększyć.

Tam Panasonic TOUGHBOOK 56 nie poczuje się najlepiej. Dlaczego?

Przydatność Panasonic TOUGHBOOK 56 obejmuje praktycznie każdą branżę związaną z pracą w terenie, która wymaga dostępu do mobilnej infrastruktury komputerowej, ale nie jest on urządzeniem wszechmocnym. Widać to w specyfikacji, która co prawda uwzględnia normy MIL-STD-810H obejmujące upadek z wysokości 91 cm (beton pokryty warstwą sklejki) pod różnymi kątami, zapewnia odporność pył klasy IP5X (bez kompletnej szczelności), ale ogranicza wodoszczelność. Dostajemy klasę IPX3, czyli laptop poradzi sobie z natryskiem wody pod kątem do 60 stopni od pionu, ale nie będzie mu dobrze w bardzo mokrym środowisku. Niezbyt intensywny deszcz tak, ale niezaplanowana kąpiel w wodzie już nie. Do pracy w błocie, w strugach deszczu, potrzebny będzie inny sprzęt.

Taka zgodność ze standardami ochrony przed wnikaniem przedmiotów i substancji to konsekwencja konstrukcji uwzględniającej wymienne moduły i łatwy dostęp do złącz pamięci, dysku. Panasonic TOUGHBOOK 56 nie jest akurat produktem typowo pancernym lecz bardzo wytrzymałym, może pracować w temperaturze od -29 do +60 stopni C.

Moim zdaniem. Co podoba mi się w Panasonic TOUGHBOOK 56?

Panasonic TOUGHBOOK 56 raczej nie trafi do mojej torby, po prostu nawet jako profesjonalista mam inne oczekiwania. Nie miałem jeszcze okazji potrzymać go w rękach. Jednak nawet z takiej perspektywy jest coś co podoba mi się w tej serii produktowej.

Mam na myśli fakt, że producent nie eksperymentuje przy każdej nowej generacji tego laptopa. Sprawdzone rozwiązania są zachowane, o czym świadczy tu zgodność z większością modułów rozszerzeń xPAK poprzedniej generacji, ze stacjami dokującymi. Nie zmienia się ogólna ergonomia urządzenia, czyli po przesiadce na nowy model nie trzeba się na nowo przyzwyczajać. Zmieniają się przede wszystkim wewnętrzne komponenty, te które decydują o wydajności i zgodności z nowymi standardami.

Można powiedzieć, że i w branży tradycyjnych laptopów zmian z zewnątrz bywa niewiele? Może to i prawda, ale np. producenci smartfonów co rusz eksperymentują z nowym układem aparatów, rozmieszczeniem przycisków, lokalizacją głośników. Cóż, dążenie do ergonomicznego ideału w urządzeniu, które trzymamy w dłoni jest zapewne dalece trudniejszym zadaniem niż w laptopie. Ale i tak ta swojego rodzaju „zmienna stałość” serii TOUGHBOOK jest podejściem do konstrukcji, które w jak największym stopniu powinno być uwzględniane moim zdaniem właśnie w smartfonach.