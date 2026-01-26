Pamięć RAM

Pamięć RAM kosztuje fortunę, ale AMD ma asa w rękawie. Chodzi o Ryzen X3D

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Rosnące ceny pamięci RAM nie muszą oznaczać wyższych kosztów składania PC. AMD przekonuje, że w przypadku nowych procesorów Ryzen X3D drogie moduły DDR5 dają w grach marginalne zyski – i to może być dobra wiadomość dla graczy.

Ceny pamięci RAM osiągają astronomiczne kwoty, co może skutecznie zniechęcać klientów do składania nowego komputera lub modernizacji obecnego. AMD doskonale zdaje sobie z tego sprawę i postanowiło odnieść się do sytuacji w slajdach reklamujących najnowszy procesor – Ryzen 7 9850X3D.

Nie potrzeba drogich pamięci

W swoich materiałach marketingowych AMD (opublikowane przez serwis VideoCardz) pokazuje, że w przypadku modelu Ryzen 7 9850X3D zastosowanie pamięci DDR5-6000 zapewnia średnio zaledwie 1 proc. wzrostu wydajności w grach w porównaniu do tańszych zestawów DDR5-4800.

AMD Ryzen 7 9850X3D - porównanie wydajności pamięci RAM DDR5Zastosowanie szybszych pamięci RAM przekłada się jedynie na marginalny wzrost wydajności w grach

Czy to wada? Niekoniecznie. Producent podkreśla, że w sytuacji, gdy ceny pamięci osiągają horrendalne poziomy, gracze nie muszą inwestować w drogie moduły RAM. Mogą zaoszczędzić, wybierając tańsze konfiguracje – i ma to być jedna z zalet nowego procesora.

Dlaczego różnica jest tak mała?

Choć AMD odnosi się do szybkości pamięci w materiałach dotyczących modelu Ryzen 7 9850X3D, podobna zależność powinna występować również w innych procesorach wyposażonych w dodatkową, szybką pamięć podręczną 3D V-Cache (oznaczonych dopiskiem X3D).

Dodatkowa warstwa pamięci L3 3D V-Cache znacząco zmniejsza liczbę odwołań procesora do pamięci operacyjnej, przez co jej taktowanie oraz opóźnienia mają mniejszy wpływ na wydajność. Podobną charakterystykę powinniśmy obserwować również w przypadku słabszego modelu Ryzen 7 9800X3D. Potwierdzają to testy też wcześniejszych jednostek, takich jak Ryzen 7 7800X3D czy Ryzen 7 5800X3D (ten drugi jeszcze na platformę AM4 z pamięciami DDR4).

Recepta na kryzys na rynku pamięci?

Zakup wolniejszych modułów RAM w teorii może być sposobem na poradzenie sobie z kryzysem na rynku pamięci. W praktyce sytuacja w Polsce jest jednak na tyle skomplikowana, że ceny RAM-u w sklepach bywają wręcz absurdalne i często zależą bardziej od stanów magazynowych niż realnego pozycjonowania danego zestawu.

Może się więc zdarzyć, że wolniejsze moduły DDR5-4800 okażą się droższe niż zestawy DDR5-6000 (a nawet szybsze). Taniej można znaleźć moduły DDR5-5600. Dlatego przed zakupem warto dokładnie śledzić aktualne oferty w sklepach.

Ceny pamięci RAM
Najtańsze zestawy pamięci DDR5 RAM o pojemności 2 × 16 GB to niekoniecznie moduły DDR5-4800, lecz często zestawy DDR5-5600 lub DDR5-6000 (źródło: morele.net)

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login