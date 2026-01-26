Pamięć RAM kosztuje fortunę, ale AMD ma asa w rękawie. Chodzi o Ryzen X3D

Rosnące ceny pamięci RAM nie muszą oznaczać wyższych kosztów składania PC. AMD przekonuje, że w przypadku nowych procesorów Ryzen X3D drogie moduły DDR5 dają w grach marginalne zyski – i to może być dobra wiadomość dla graczy.

Ceny pamięci RAM osiągają astronomiczne kwoty, co może skutecznie zniechęcać klientów do składania nowego komputera lub modernizacji obecnego. AMD doskonale zdaje sobie z tego sprawę i postanowiło odnieść się do sytuacji w slajdach reklamujących najnowszy procesor – Ryzen 7 9850X3D.

Nie potrzeba drogich pamięci

W swoich materiałach marketingowych AMD (opublikowane przez serwis VideoCardz) pokazuje, że w przypadku modelu Ryzen 7 9850X3D zastosowanie pamięci DDR5-6000 zapewnia średnio zaledwie 1 proc. wzrostu wydajności w grach w porównaniu do tańszych zestawów DDR5-4800.

Zastosowanie szybszych pamięci RAM przekłada się jedynie na marginalny wzrost wydajności w grach

Czy to wada? Niekoniecznie. Producent podkreśla, że w sytuacji, gdy ceny pamięci osiągają horrendalne poziomy, gracze nie muszą inwestować w drogie moduły RAM. Mogą zaoszczędzić, wybierając tańsze konfiguracje – i ma to być jedna z zalet nowego procesora.

Dlaczego różnica jest tak mała?

Choć AMD odnosi się do szybkości pamięci w materiałach dotyczących modelu Ryzen 7 9850X3D, podobna zależność powinna występować również w innych procesorach wyposażonych w dodatkową, szybką pamięć podręczną 3D V-Cache (oznaczonych dopiskiem X3D).

Dodatkowa warstwa pamięci L3 3D V-Cache znacząco zmniejsza liczbę odwołań procesora do pamięci operacyjnej, przez co jej taktowanie oraz opóźnienia mają mniejszy wpływ na wydajność. Podobną charakterystykę powinniśmy obserwować również w przypadku słabszego modelu Ryzen 7 9800X3D. Potwierdzają to testy też wcześniejszych jednostek, takich jak Ryzen 7 7800X3D czy Ryzen 7 5800X3D (ten drugi jeszcze na platformę AM4 z pamięciami DDR4).

Recepta na kryzys na rynku pamięci?

Zakup wolniejszych modułów RAM w teorii może być sposobem na poradzenie sobie z kryzysem na rynku pamięci. W praktyce sytuacja w Polsce jest jednak na tyle skomplikowana, że ceny RAM-u w sklepach bywają wręcz absurdalne i często zależą bardziej od stanów magazynowych niż realnego pozycjonowania danego zestawu.

Może się więc zdarzyć, że wolniejsze moduły DDR5-4800 okażą się droższe niż zestawy DDR5-6000 (a nawet szybsze). Taniej można znaleźć moduły DDR5-5600. Dlatego przed zakupem warto dokładnie śledzić aktualne oferty w sklepach.



Najtańsze zestawy pamięci DDR5 RAM o pojemności 2 × 16 GB to niekoniecznie moduły DDR5-4800, lecz często zestawy DDR5-5600 lub DDR5-6000 (źródło: morele.net)