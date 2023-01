Premiera słabszych procesorów AMD Ryzen 7000 to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń początku roku. Nowe modele już pojawiły się na rynku, więc możemy podsumować ich debiut.

Tak się składa, że na premierę mieliśmy okazję sprawdzić dwa procesory z nowej serii: 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600 i 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900. Nowe modele pojawiły się też w naszym rankingu procesorów.

Nowe procesory Ryzen 7000 - co nowego?

Nowe procesory Ryzen 7000 to oferują podobną specyfikację do standardowych modeli, które pojawiły się pod koniec ubiegłego roku. Różnica sprowadza się do niższych taktowań (a przez to niższej wydajności), ale też niższego współczynnika TDP.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 + L3 Grafika Podkręcanie Cooler TDP Cena (obniżka) Ryzen 9 7950X3D 16/32 4,2 - 5,7 GHz 16 x 1 MB + 128 MB Radeon

(2x CU RDNA2) - - 120 W ??? Ryzen 9 7950X 16/32 4,5 - 5,7 GHz 16 x 1 MB + 64 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK - 170 W $699 ($574) Ryzen 9 7900X3D 12/24 4,4 - 5,6 GHz 12 x 1 MB + 128 MB Radeon

(2x CU RDNA2) - - 120 W ??? Ryzen 9 7900X 12/24 4,7 - 5,6 GHz 12 x 1 MB + 64 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK - 170 W $549 ($474) Ryzen 9 7900 12/24 3,7 - 5,4 GHz 12 x 1 MB + 64 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK Wraith Prism 65 W $429 Ryzen 7 7800X3D 8/16 4,? - 5,0 GHz 8 x 1 MB + 64 MB Radeon

(2x CU RDNA2) - - 120 W ??? Ryzen 7 7700X 8/16 4,5 - 5,4 GHz 8 x 1 MB + 32 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK - 105 W $399 ($349) Ryzen 7 7700 8/16 3,8 - 5,3 GHz 8 x 1 MB + 32 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK Wraith Prism 65 W $329 Ryzen 5 7600X 6/12 4,7 - 5,3 GHz 6 x 1 MB + 32 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK - 105 W $299 ($249) Ryzen 5 7600 6/12 3,8 - 5,1 GHz 6 x 1 MB + 32 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK Wraith Stealth 65 W $229

Modele Ryzen 7000 (bez dopisku X) cechują się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W. O ile w przypadku modelu Ryzen 5 7600 i Ryzen 7 7700 różnica nie jest zbyt duża, tak w przypadku Ryzen 9 7900 jest to naprawdę spory spadek. Dodatkowym atutem jest dodawany cooler (Wraith Stealth w przypadku Ryzen 5 7600 i Wraith Prism w przypadku Ryzen 7 7700 i Ryzen 9 7900).

Patrząc na obecną sytuację na rynku, nowe Ryzeny nie powalają. Problemem jest zbyt mała różnica w cenie względem wydajniejszych wersji z dopiskiem X (te zdążyły mocno potanieć). W porównaniu do modeli konkurencji, zainteresowani muszą się liczyć też z wyraźnie wyższym kosztem całej platformy.

Szczegółowe wyniki znajdziecie w testach obydwóch procesorów. Ranking to miejsce, gdzie możecie na szybko porównać specyfikację, wydajność i ceny układów.

AMD Ryzen 5 7600 – ranking procesorów

Ryzen 5 7600 w procesorowych zastosowaniach wypada o kilka procent gorzej względem modelu Ryzen 5 7600X. W grach obydwa modele oferują zbliżone osiągi. Problem w tym, że nowy model jest niewiele tańszy – Ryzen 5 7600 kosztuje około 1250 złotych, a Ryzen 5 7600X około 1300 złotych.

Głównym konkurentem jest tutaj Intel Core i5-13400/13400F, który w procesorowych zastosowaniach zaoferuje lepsze osiągi, ale gorzej wypada w grach. Propozycja konkurenta jest o jakieś 50 zł tańsza (a jeszcze więcej można zaoszczędzić, gdy podliczymy całą platformę z płytą główną i pamięciami).

AMD Ryzen 9 7900 – ranking procesorów

Dużo ciekawiej wypada Ryzen 9 7900, czyli słabszy brat modelu Ryzen 9 7900X. Różnica w procesorowych zastosowaniach sięga już kilkunastu procent, ale w grach obydwa modele są bardziej zbliżone. Na pochwałę zasługuje jednak dużo mniejszy pobór mocy zwykłego 7900. Nowy model kosztuje 2350 złotych, czyli jakieś 50 złotych mniej.

Ryzen 9 7900 powinien konkurować z modelem Intel Core i7-13700K. Propozycja Intela zaoferuje lepsze osiągi, a do tego można ją kupić w dużo niższej cenie (szczególnie, gdy podliczymy koszt całej platformy). Warto jednak zauważyć, że Ryzen pobiera dużo mniej prądu, a do tego korzysta z bardziej funkcjonalnej platformy.

AMD nie mówi ostatniego słowa – w planach procesory Ryzen 7000X3D

Wiemy, że w planach producenta są jeszcze modele Ryzen 7000 z pamięcią 3D V-Cache. W praktyce mówimy o powiększonej pojemności pamięci podręcznej, która ma przynieść spory wzrost wydajności w grach (producent zapowiada, że będą to najwydajniejsze modele w gamingu).

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się w przyszłym miesiącu, gdy nowe układy oficjalnie zadebiutują na rynku.

Źródło: inf. własna