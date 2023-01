Test procesora AMD Ryzen 5 7600 - to najtańszy model z generacji Zen 4 pod płyty główne AM5. Sprawdzamy czy nowy model ma szansę namieszać w średnim segmencie.

AMD wprowadza do oferty procesory Ryzen 7000 bez dopisku X - to słabsze modele, które charakteryzują się niższym współczynnikiem TDP. Głównym atutem nowych jednostek mają być bardziej konkurencyjne ceny.

Do naszej redakcji trafił 6-rdzeniowy model Ryzen 5 7600, czyli najsłabszy i najtańszy przedstawiciel nowej generacji. Układ ma kosztować u nas około 1200 złotych, więc o jakieś 100 złotych mniej niż Ryzen 5 7600X (po obniżce).

W naszej recenzji sprawdziliśmy wydajność jednostki w procesorowych zastosowaniach i grach. Zweryfikowaliśmy też pobór mocy i potencjał na przetaktowanie. Wyniki mogą Was zaskoczyć.

4,2/5

Sytuacja na rynku procesorów robi się coraz ciekawsza. Pod koniec ubiegłego roku na rynku zadebiutowały jednostki AMD Ryzen 7000 (testowaliśmy modele Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 5 7600X). Układy wprowadziły małą rewolucję na rynku PC-tów, ale nie zostały zbyt ciepło przyjęte przez rynek – wszystko przez zbyt wysokie ceny procesorów i platformy na tle konkurencyjnych modeli Intel Core 13. generacji. W takiej sytuacji konieczne było obniżenie cen układów, co w pewien sposób poprawiło odbiór jednostek.

Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i atakuje po raz drugi. W ofercie AMD pojawiły się modele Ryzen 7000 (bez dopisku X) - mamy otrzymać nieco słabsze jednostki o niższym poborze mocy, które będą oferowane w lepszych cenach. Na rynku debiutują trzy nowe modele: Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 i Ryzen 9 7900. W niniejszej recenzji skupimy się na Ryzen 5 7600, czyli na najtańszym przedstawicielu nowej generacji.

AMD Ryzen 5 7600 – specyfikacja procesora

Ryzen 5 7600 to słabszy „brat” testowanego przez nas procesora Ryzen 5 7600X. Mówimy o modelu ze średniej półki, który ma zainteresować osoby składające niedrogi i nowoczesny komputer do gier. Procesor pasuje do nowych płyt głównych z podstawką AM5 - dobrym pomysłem może być połączenie go z tańszymi modelami z chipsetem B650.

Jakie są różnice między procesorami Ryzen 5 7600 a Ryzen 5 7600X? Obydwa modele są bardzo podobne, ale jest kilka różnic.



Przy obciążeniu pojedynczego wątku procesor realnie osiąga taktowanie 5150 MHz



Przy obciążeniu wielowątkowym procesor realnie osiąga taktowanie 4925 - 4950 MHz

Ryzen 5 7600 też został wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków na bazie architektury Zen 4, ale w tym przypadku pracują one z niższym taktowaniem – bazowa częstotliwość wynosi 3,8 GHz (o 900 MHz mniej), a w trybie Boost może ona zostać zwiększona maksymalnie do 5,1 GHz (o 200 MHz mniej). Podobnie jak w wydajniejszym modelu, producent pozostawił odblokowany mnożnik, co pozwala na podkręcanie jednostki.

Pozostała część specyfikacji nie uległa zmianie. Procesor oferuje po 1 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu na rdzeń (łącznie 6 MB) oraz 32 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Do tego przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 RAM z natywną obsługą modułów 5200 MHz. Jest też kontroler PCI-Express 5.0 wyposażony w 28 linii sygnałowych.

Procesor został wyposażony w zintegrowaną grafikę – producent zastosował podstawowy układ z 2 jednostkami obliczeniowymi CU na bazie architektury RDNA 2. Grafika wspiera interfejsy HDMI 2.1 z FRL, DisplayPort 2.0 z UHBR10 i USB typ C w trybie DisplayPort.

Nowy model pracuje z niższymi zegarami, co przekłada się też na niższy współczynnik TDP – ten zmniejszono ze 105 W do 65 W. Niższa wartość teoretycznie powinna przełożyć się na mniejszy pobór mocy, mniej generowanego ciepła i mniejsze wymagania co do chłodzenia. Jak będzie w praktyce? Przekonamy się podczas testów.



Wraith Stealth to podstawowy cooler. Podczas testów zauważyliśmy, że konstrukcja minimalnie ogranicza potencjał procesora Ryzen 5 7600

W zestawie z procesorem Ryzen 5 7600 jest dodawane chłodzenie Wraith Stealth – to podstawowa konstrukcja, która obejmuje nieduży, aluminiowy radiator z 90-milimetrowym wentylatorem. Warto jednak zauważyć, że procesor z takim chłodzeniem podczas obciążenia szybko osiąga temperatury 95° C (nowe procesory automatycznie podbijają zegary do momentu aż osiągną temperaturę 90 – 95° C), przez co jego wydajność jest o kilka procent zaniżona. Jeśli chcecie uzyskać pełną wydajność jednostki i/lub planujecie overclocking, konieczna jest wymiana coolera na lepszy model (przyda się co najmniej dobry cooler z wieżowym radiatorem).

Model AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 7600 AMD Ryzen 5 7600X Intel Core i5-13400 Generacja

Architektura

Litografia Vermeer

Zen 3

TSMC 7 nm + 12 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 nm + 6 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 nm + 6 nm Alder Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Podstawka AM4 AM5 AM5 LGA 1700 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 10/16

(6/12 P-Core + 4/4 E-Core) Taktowanie/Boost 3,5/4,4 GHz 3,8/5,1 GHz 4,7/5,3 GHz 2,5/4,6 GHz + 1,8/3,3 GHz Pamięć L2 6x 512 KB 6x 1 MB 6x 1 MB 6x 1,25 MB + 2 MB Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 MB 20 MB Kontroler RAM DDR4-3200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie - Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) UHD Graphics 730

24 EU Xe LP

(300 - 1550 MHz) Kontroler PCI-Express 24x PCI-Express 4.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK NIE Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(88 W) 65 W

(88 W) 105 W

(142 W) 65 W

(148 W) Chłodzenie w zestawie Wraith Stealth Wraith Stealth - Laminar RM1 Data premiery 4 kwietnia 2022 9 stycznia 2022 30 sierpnia 2022 3 styczeń 2023 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $199

650 zł $229

1200 zł* $299 ($249)

1300 zł $221

1250 zł *testy przeprowadzone przed sklepową premierą (przewidywana cena)

Cena procesora AMD Ryzen 5 7600

Ryzen 5 7600 został wyceniony na 229 dolarów, co w teorii powinno się przekładać na jakieś 1200 złotych (czyli o jakieś 100 złotych mniej niż trzeba zapłacić za Ryzen 5 7600X po obniżce). Nowy Ryzen powinien zatem konkurować z modelem Intel Core i5-13400, którego można kupić za 1250 złotych. Taniej - za 1100 złotych dostępny jest model Core i5-13400F bez zintegrowanego układu graficznego.

Tak to przynajmniej wygląda w teorii, bo różnica się zaciera, gdy weźmiemy pod uwagę koszt całej platformy. Płyty główne AMD B650 są o jakieś 300 - 400 złotych droższe względem modeli Intel B660. Do tego dochodzi różnica w cenie pamięci DDR4 i DDR5 – za przyzwoity zestaw „piątek” 2x 8 GB też musimy zapłacić jakieś 100 - 150 zł więcej. AMD chwali się jednak dłuższym wsparciem platformy (co najmniej do 2025 roku), co mogą docenić osoby planujące w przyszłości wymianę procesora na model z kolejnej lub jeszcze następnej generacji.

Jak testowaliśmy procesor AMD Ryzen 5 7600?

Procesor AMD Ryzen 5 7600 przetestowaliśmy na platformie, która nie powinna ograniczać jego potencjału - to wydajny zestaw, który pozwala wykorzystać pełny potencjał sprzętu.

Przy standardowych testach pamięć RAM pracowała z domyślnym zegarem kontrolera wbudowanego w dany procesor (dla tj. 5200 MHz - FCLK 1733 MHz). Przy podkręconych ustawieniach zwiększyliśmy też taktowanie pamięci RAM:

AMD Ryzen 5000: DDR4-3200 CL-16-16-16-36 / OC DDR4-3600 CL16-16-16-36

Intel Core 12000: DDR4-4800 (Gear4) CL40-40-40-80 / OC DDR5-5200 (Gear4) CL40-40-40-80

Intel Core 13000: DDR4-5600 (Gear4) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (Gear4) CL40-40-40-80

AMD Ryzen 7000: DDR4-5200 (FCLK 1733 MHz) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (FCLK 2000 MHz) CL-40-40-40-80

Testy procesorów AMD Ryzen 5000 przeprowadziliśmy pod systemem Windows 10. W nowszych modelach Intel Core 12000/13000 i AMD Ryzen 7000 postawiliśmy system Windows 11, który powinien lepiej wykorzystywać potencjał nowych układów.

AMD Ryzen 5 7600 - testy w programach

Jak najsłabszy Ryzen 7000 wypada w programach? Skupiliśmy się na tych zastosowaniach, gdzie procesor ma istotny wpływ na wydajność - to głównie praca twórcza typu renderowanie filmów, konwersja i renderowanie 3D.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 38392 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38134 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 29008 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27376 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 26443 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 25061 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 24409 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17527 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 16087 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15356 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 14601 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 14381 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 13626 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 12127 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 11149 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11140

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 2256 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2052 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 2041 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 2022 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 2007 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 1969 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 1968 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 1915 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 1854 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 1791 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 1712 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 1643 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 1530 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 1471 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 1467 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 1438

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 161 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 179 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 218 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 235 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 247 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 251 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 283 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 296 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 400 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 418 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 427 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 430 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 444 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 464 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 582 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 588 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 590 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 608

Corona 1.3 Benchmark - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 37 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 37 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 46 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 51 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 53 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 56 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 59 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 61 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 84 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 90 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 94 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 96 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 96 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 101 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 116 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 118 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 123 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 124

V-ray Benchmark - renderowanie 3D

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 42049 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38603 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 31197 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 30422 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 28892 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27442 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 24664 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 24388 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17482 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 17264 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 17148 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 16366 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 16125 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 15626 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 13362 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 12647 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 12605 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11573

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 128 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 139 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 150 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 150 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 155 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 159 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 168 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 182 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 199 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 217 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 218 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 222 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 237 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 249 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 296 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 307

HWBOT x265 Benchmark 4K - enkodowanie wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 22,84 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 21,53 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 17,56 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 15,96 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 15,93 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 10,89 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 10,51 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 9,49

Ryzen 5 7600 w procesorowych zastosowaniach wypada o jakieś 5-7% słabiej względem modelu Ryzen 5 7600X. Nowy model zwykle wypada też minimalnie słabiej względem konkurencyjnego modelu Core i5-13400/13400F (wyjątkiem jest tutaj test pojedynczego rdzenia, gdzie nowy Core i5 jest trochę słabszy oraz test renderowania filmu, gdzie Core i5 uzyskuje całkiem sporą przewagę).



AMD Ryzen 5 7600 to obecnie najsłabszy procesor pod płyty główne AM5

AMD Ryzen 5 7600 - testy w grach

AMD Ryzen 5 7600 to najsłabszy model z generacji Zen 4. Taki sprzęt może potencjalnie zainteresować graczy. Jak się sprawdzi w takich zastosowaniach? Sprawdziliśmy to w syntetycznym benchmarku 3DMark i kilku grach w rozdzielczości 1080p (czyli przy scenariuszu, gdzie dużą rolę odgrywa procesor - należy zatem oczekiwać, że przy wyższych rozdzielczościach różnice będą coraz mniejsze).

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 17889 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 17754 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 17590 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 16968 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 16910 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 16736 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 16716 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 16576 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 16528 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 16527 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 16332 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 15996 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 15673 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15651 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 15541 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 15016 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 15001 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 14939

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 21204 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 18327 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 18055 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 14450 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 13684 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 13552 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 13423 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 12752 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 12600 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 12521 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 11569 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 10641 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 9996 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 9762 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 9381 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 8319 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 8179 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 7983

3DMark Time Spy to test, który zdecydowanie preferuje procesory Intela. Co prawda przy ogólnej punktacji komputera różnica między poszczególnymi konfiguracjami nie jest zbyt duża, ale przy składowej odpowiedzialnej za wydajność procesora jest to już bardziej widoczne - Core i5-13400/13400F jest tutaj o 1/3 wydajniejszy. Po prostu pogrom.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 106

68 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 106

68 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 103

68 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 102

69 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 100

71 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 98

69 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 97

69 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 97

67 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 96

68 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 94

69 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 93

67 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 91

66 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 86

64 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 81

61 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 78

55 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 74

50 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 840

192 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 840

175 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 837

183 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 828

183 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 825

178 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 824

169 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 798

183 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 739

172 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 708

190 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 708

180 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 684

185 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 682

184 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 652

190 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 646

180 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 640

171 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 637

168 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 520

147 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 495

134 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Najwyższe + RT Wysokie + DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 133

100 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 121

93 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 113

84 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 103

74 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 101

69 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 100

77 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 100

76 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 100

75 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 96

67 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 90

68 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 296

221 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 295

216 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 292

226 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 291

192 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 290

190 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 288

215 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 285

207 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 270

193 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 269

210 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 268

192 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 267

194 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 265

194 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 251

183 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 248

180 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 244

173 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 243

181 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 226

170 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 205

151 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 94

80 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 93

79 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 92

74 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 90

72 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 88

73 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 87

71 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 87

71 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 87

70 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 86

71 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 86

70 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 85

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 79

61 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 76

62 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 75

59 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 72

58 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 71

56 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 64

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 169

112 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 168

111 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 167

112 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 167

111 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 166

111 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 165

112 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 165

107 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 164

114 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 163

114 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 157

108 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 156

104 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 155

105 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 154

105 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 154

102 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 151

99 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 150

98 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 132

89 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 148

102 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 146

103 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 144

91 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 143

105 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 143

95 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 142

95 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 140

93 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 137

84 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 130

95 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 128

89 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 124

89 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 121

79 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 118

74 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 117

73 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 114

65 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 109

61 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 88

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Sytuacja zmienia się w grach - tutaj Ryzen 5 7600 zwykle wypada trochę lepiej niż Core i5-13400, oferują kilka dodatkowych klatek na sekundę. Wyjątkiem jest jedynie benchmark procesora w grze Riftbreaker, gdzie minimalnie na prowadzenie wysuwa się jednostka Intela.

W zestawie z procesorem jest dodawane podstawowe chłodzenie Wraith Stealth

AMD Ryzen 5 7600 - pobór mocy

AMD Ryzen 5 7600 charakteryzuje się niższym współczynnikiem TDP względem 7600X (65 W zamiast 105 W), co teoretycznie powinno przełożyć się na mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jak jest w praktyce? Testy przeprowadziliśmy dla dwóch kluczowych scenariuszy: mocnego obciążenia procesora w wielowątkowym programie (Cinebench R23) i wymagającej grze (Cyberpunk 2077).

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 130 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 132 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 132 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 133 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 158 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 166 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 171 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 175 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 188 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 196 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 200 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 210 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 243 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 276 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 317 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 341 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 378 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 379 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 380 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 423 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 430 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 430 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 438 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 443 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 457 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 459 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 460 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 468 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 484 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 493 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 496 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 502 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 505 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 516 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 573 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Nowy Ryzen rzeczywiście pobiera mniej energii, ale różnica nie jest znacząca - w teście mocnego obciążenia procesora są to 22 W, natomiast w grze różnica spada do zaledwie 3 W. Konkurencyjny model Intel Core i5-13400 to zdecydowanie bardziej energooszczędna konstrukcja.

Podkręcanie procesora AMD Ryzen 5 7600

Procesor AMD Ryzen 5 7600 oczywiście oferuje odblokowany mnożnik, więc istnieje możliwość jego podkręcenia. Warto tutaj zaopatrzyć się w lepsze chłodzenie, bo standardowy cooler Wraith Stealth już przy standardowych ustawieniach jest niewystarczający. My posłużyliśmy się wieżowym chłodzeniem SilentiumPC Fortis 5 ARGB.



Udostępniony nam egzemplarz udało się podkręcić do 5,3 GHz na wszystkich rdzeniach

Udostępniona nam sztuka z 26. tygodnia 2022 roku raczej nie imponowała potencjałem na podkręcanie – ostatecznie udało nam się wycisnąć 5,3 GHz na wszystkich rdzeniach, co oznacza zwiększenie taktowania o 150 MHz dla obciążenia jednowątkowego i jakieś 350 MHz dla obciążenia wielowątkowego.

Ustawienia wymagały zwiększenia napięcia zasilającego do 1,25 V i podniesienia Load Line Calibration do LLC5. Przy takich ustawieniach procesor osiągał temperatury około 80° C na chłodzeniu SilentiumPC Fortis 5 ARGB.

AMD Ryzen 5 7600 - testy w programach po podkręceniu

Jak podkręcenie zegarów przekłada się na osiągi? Na pierwszy ogień sprawdziliśmy to na przykładzie programów - przetaktowanego Ryzena 5 7600X porównaliśmy do innych modeli po OC (jeśli oficjalnie nie można ich podkręcić, pozostaliśmy tylko przy szybszej pamięci RAM).

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 41365 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 39839 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 31340 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 29843 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 29814 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 29361 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 27065 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 23896 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 19284 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 16126 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 16104 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 15666 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 15467 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 14643 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 12223 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 12128 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 11918 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 11908

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 2259 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,8 GHz 2258 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,7 GHz 2065 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 2059 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz* 1998 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 1989 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 1972 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 1915 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 1909 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 1801 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 1724 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 1561 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz* 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 1557 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 1531 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 1518 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 1517 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 1485 *taktowanie obniżone względem domyślnej wartości Boost dla jednego rdzenia

Blender Classroom

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 156 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 164 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 204 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 210 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 210 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 236 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 256 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 273 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 365 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 403 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 408 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 414 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 426 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 427 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 540 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 544 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 572 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 588

Corona 1.3 Benchmark

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 35 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 35 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 41 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 47 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 47 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 52 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 55 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 56 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 82 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 83 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 84 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 93 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 94 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 96 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 108 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 112 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 118 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 123

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 43880 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 41249 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 34384 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 32955 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 32918 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 28673 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 26894 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 26386 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 18929 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 17706 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 17549 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 17297 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 16925 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 16756 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 13619 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 13362 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 13288 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 12288

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 122 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 130 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 141 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 141 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 143 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 143 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 160 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 175 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 180 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 212 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 214 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 216 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 218 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 222 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 267 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 273 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 279 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 307

HWBOT x265 Benchmark 4K - konwersja wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 23,93 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 21,42 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 19,18 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 17,82 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 17,52 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 11,38 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 11,25 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 9,56

Podkręcenie taktowania i zastosowanie szybszych pamięci pozwala uzyskać jakieś 5-8% przyrostu wydajności. Takie przyspieszenie pozwala zbliżyć się lub nawet minimalnie przegonić konkurencyjnego Core i5-13400 (pracującego z domyślnymi ustawieniami).



Procesor AMD Ryzen 5 7600 pasuje do nowych płyt głównych z gniazdem AM5

AMD Ryzen 5 7600 - testy w grach po podkręceniu

Przy okazji sprawdziliśmy, jak podkręcenie procesora i zastosowanie szybszych pamięci wpływa na wydajność w grach. Podobnie jak przy standardowych ustawieniach, testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p (gdzie nadal istotne znaczenie ma procesor). W wyższych rozdzielczościach należy spodziewać się mniejszych różnic między poszczególnymi modelami.

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 18123 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 18058 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 17863 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 17306 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 17136 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 16979 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 16970 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 16668 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 16656 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 16648 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 16477 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 16357 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 15833 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 15827 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 15763 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 15241 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 15228 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 15172

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 22593 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 19551 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 19392 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 16291 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 14991 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 14821 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 14819 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 13259 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 13157 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 13037 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 11769 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 11536 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 10244 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 10201 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 9814 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 8823 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 8608 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 8409

Podkręcenie zegarów zmniejsza różnicę między procesorami, ale Ryzen 5 7600 w teście procesora nadal wypada dużo słabiej względem modelu Core i5-13400 (mówimy o różnicy na poziomie 28%!).

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 106

68 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 106

68 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 104

69 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 104

69 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 104

69 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 102

70 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 101

69 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 97

68 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 97

68 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 96

68 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 95

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 92

69 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 87

65 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 85

62 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 82

61 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 81

58 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 81

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 74

50 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 877

189 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 860

184 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 858

168 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 857

184 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 841

191 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 837

187 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 825

188 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 740

169 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 717

167 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 714

168 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 708

194 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 690

190 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 688

190 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 672

178 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 663

176 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 652

190 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 526

150 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 495

134 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Najwyższe + RT Wysokie + DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 146

109 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 127

98 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 119

90 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 111

83 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 108

82 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 108

80 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 108

80 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 106

78 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 105

80 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 98

73 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 296

222 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 295

216 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 294

221 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 292

212 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 291

200 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 291

221 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 290

197 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 288

209 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 275

218 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 274

203 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 274

197 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 272

200 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 265

197 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 264

196 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 262

187 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 251

174 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 243

183 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 205

151 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 97

79 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 97

79 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 93

77 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 92

75 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 92

74 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 91

75 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 91

75 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 91

74 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 89

73 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 88

72 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 86

71 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 81

64 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 76

62 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 76

61 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 73

59 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 72

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 68

54 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 172

118 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 171

118 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 171

116 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 171

115 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 171

115 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 169

112 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 168

111 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 165

115 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 163

114 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 161

110 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 160

116 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 157

107 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 155

106 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 155

103 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 151

102 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 150

98 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 132

89 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 151

114 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 148

102 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 146

110 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 145

91 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 143

100 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 143

100 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 139

92 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 134

97 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 129

93 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 129

90 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 125

89 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 124

80 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 121

79 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 116

72 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 116

69 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 115

69 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 88

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Podniesienie zegarów i zastosowanie szybszych pamięci RAM pozwala uzyskać kilka dodatkowych fps-ów. W większości tytułów oznacza to jeszcze większą przewagę względem konkurencyjnego Core i5-13400 (połączonego z szybszymi pamięciami).

AMD Ryzen 5 7600 - pobór mocy po podkręceniu

Jak podkręcenie i zastosowanie szybszych pamięci RAM przekłada się na pobór mocy? Testy przeprowadziliśmy dla dwóch kluczowych scenariuszy: mocnego obciążenia procesora w wielowątkowym programie (Cinebench R23) i wymagającej grze (Cyberpunk 2077).

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 136 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 137 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 155 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 158 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 165 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 174 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 175 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 184 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 192 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 265 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 267 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 273 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 302 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 309 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 310 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 347 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 351 Intel Coere i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 438 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 397 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 423 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 433 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 438 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 440 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 445 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 448 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 461 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 470 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 495 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 495 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 505 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 509 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 513 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 522 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 526 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 535 Intel Coere i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 536 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Podkręcenie taktowań przekłada się na lekki wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną - przy naszych ustawieniach (5,3 GHz przy napięciu 1,25 V) nie jest to spory skok, ale różnica względem Intela powiększyła się już do 37 W dla testu procesorowego.

Miało być taniej, ale to nadal za drogo

Miało być dobrze, a wyszło… jak zawsze. AMD Ryzen 5 7600 zapowiadał się na ciekawy procesor dla graczy, którzy nie potrzebują mocnego i drogiego sprzętu. Problem w tym, że jednostka w obecnej sytuacji jest kompletnie nieopłacalna. I ze względu na obniżkę wyższego modelu, i ze względu na koszt całej platformy.

AMD Ryzen 5 7600 to właściwie „znerfiony” Ryzen 5 7600X. Układ oferuje bardzo podobną specyfikację, ale pracuje z niższymi taktowaniami, a przy tym cechuje się niższym współczynnikiem TDP. W zestawie producent dorzuca nawet chłodzenie, jednak domyślny cooler okazuje się trochę za słaby i lekko ogranicza potencjał sprzętu.

Niższe taktowania oczywiście mają przełożenie na gorsze osiągi. W procesorowych testach Ryzen 5 7600 jest o jakieś 5-7% słabszy względem wersji Ryzen 5 7600X. Szału nie ma, bo to trochę słabsze osiągi względem konkurencyjnego modelu Core i5-13400/13400F. W grach sytuacja wygląda zauważalnie lepiej, bo jednostka jest ciut słabsza względem wersji z X, ale zwykle wyprzedza konkurencyjnego Intela.

Procesor cechuje się niższym poborem mocy. Nie powinniśmy tutaj jednak oczekiwać rewelacji. Różnica względem 7600X to jakieś 20 W, ale to nadal przeszło 30 W więcej niż pobiera model konkurencji. AMD ma jednak jedną przewagę – procesor można podkręcić, wprawdzie bez szału, ale z dobrym chłodzeniem można liczyć na jakieś 5-7% przyrostu wydajności, co zwykle już pozwala dogonić zablokowanego Intela. Niestety, w takiej sytuacji musimy się też liczyć z trochę wyższym zapotrzebowaniem na energię.

Największym problemem jest oczywiście cena. Ryzen 5 7600 został wyceniony na 229 dolarów, czyli teoretycznie o 70 dolarów niżej niż Ryzen 5 7600X. Różnica w cenie powinna być spora... przynajmniej w teorii. Tyle, że ten drugi ostatnio mocno potaniał, więc różnica nie jest już tak znacząca. Realnie wersja X kosztuje u nas około 1300 złotych, podczas gdy wersja bez X powinna kosztować około 1200 złotych (czyli tylko 100 złotych mniej + ewentualna cena chłodzenia).

AMD Ryzen 5 7600 czy Intel Core i5-13400?

W podobnej cenie Intel oferuje zbliżony model Core i5-13400 (ewentualnie wersję bez zintegrowanej grafiki Core i5-13400F za 1100 złotych). Tyle, że nawet procesor Intel w tych pieniądzach nie należy do zbyt opłacalnych propozycji, a platforma oferuje gorsze możliwości i nie będzie tak długo rozwijana. Ma ona jednak jeden niepodważalny atut – jest sporo tańsza. Realnie na płycie da się przyoszczędzić dodatkowe 300 – 400 złotych, a na pamięciach jakieś 100 - 150 złotych. To sporo jak na ten segment, bo kasę można dołożyć np. do szybszej karty graficznej.

Ryzen 5 7600 ma ten atut, że w procesorowych zastosowaniach jest podobny wydajnościowo, natomiast w grach często dużo lepszy od propozycji Intela. Do tego można go podkręcić, co nieznacznie poprawi osiągi sprzętu. Za wyborem AMD przemawia też bardziej funkcjonalna platforma i dłuższe wsparcie, co pozwoli w przyszłości zmodernizować sprzęt o nowszy, wydajniejszy procesor.

AMD musiałoby popracować nad poprawą opłacalności procesora. Przydałoby się obniżyć cenę do 1000 - 1100 złotych, a przy okazji namówić producentów do wydania tańszych płyt głównych AM5.