Czekacie na tańsze płyty główne pod nowe procesory AMD Ryzen 7000? Jeśli tak, to mamy dobre wieści. Już w przyszłym miesiącu powinny zadebiutować nowe modele z niższej półki.

Procesory AMD Ryzen 7000 to dobra propozycja do budowy nowoczesnych komputerów, jednak w ich przypadku problemem jest wysoki koszt całej platformy. Niedługo może się to zmienić.

Tanie płyty główne AMD AM5 - pierwsze modele A620

Firma AMD podczas targów CES 2023 zaprezentowała sporo nowości. Wśród nich pojawiła się dosyć enigmatyczna zapowiedź podstawowych płyt głównych AM5 (entry-level AM5 motherboards).

Do tej pory za bardzo nikt nie wiedział co producent miał na myśli. Mamy jednak nowe wieści w temacie. Wygląda na to, że może tutaj chodzić o płyty z chipsetem AMD A620 – w bazie EEC pojawiły się wpisy z oznaczeniami modeli ASUS i Gigabyte:

ASUS TUF Gaming A620M-Plus D5

Gigabyte A620M-DS3H

Gigabyte A620M-D3H

Gigabyte A620M-S2H

Gigabyte A620M-H

Gigabyte A620M-K

Na ten moment nie wiadomo czym wyróżniałyby się płyty A620 względem wcześniejszych modeli B650/B650E czy X670/X670E. Można jednak podejrzewać, że byłyby to bardzo podstawowe modele do budowy tańszych komputerów.

Tańsze płyty główne, według producenta, pozwoliłyby uczynić procesory Ryzen najlepszą propozycją w każdym segmencie cenowym. Przy czym warto tutaj zauważyć, że niekoniecznie musi chodzić o obecne procesory Ryzen 7000 (Raphael). AMD może mieć w planach wydanie desktopowych układów z generacji Rembrandt i/lub Phoenix, które do tej pory pojawiły się w laptopach.

Firma AMD podczas konferencji zapowiedziała, że tanie płyty główne miałyby zadebiutować w lutym. Pozostaje więc cierpliwie czekać...

Źródło: AMD, EEC