AMD Ryzen 9 7900 ma zainteresować entuzjastów, którzy szukają wydajnego i energooszczędnego procesora w dobrej cenie. Brzmi jak przepis na hit. Jak jest w rzeczywistości?

AMD wprowadza słabsze wersje procesorów Ryzen 7000. Modele bez dopisku X pracują z niższymi taktowaniami, ale za to cechują się też niższym współczynnikiem TDP.

W ofercie producenta pojawiły się trzy nowe procesory: 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600, 8-rdzeniowy Ryzen 7 7700 oraz 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900. Wszystkie cechują się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W.

W naszym teście sprawdziliśmy model Ryzen 9 7900, czyli najwydajniejszą jednostkę z nowości przygotowanych przez producenta. Układ oferuje podobną specyfikację do modelu Ryzen 9 7900X, ale realnie jest od niego o 250 złotych tańszy.

4,7/5

AMD poszerza ofertę procesorów Ryzen 7000 - do wydajniejszych modeli Ryzen 7000X, które zadebiutowały pod koniec 2022 roku, dołączyły modele Ryzen 7000 (bez dopisku X). Nowe jednostki oferują słabsze osiągi, ale za to cechują się niższym współczynnikiem TDP, a do tego są dostępne w niższych cenach.

Niedawno mieliśmy okazję sprawdzić Ryzen 5 7600, czyli wolniejszą wersję modelu Ryzen 5 7600X. Niestety też realnie mniej opłacalną. Tym razem mamy coś z wyższej półki – Ryzen 9 7900, zapowiadający się jako bardziej opłacalna wersja modelu Ryzen 9 7900X. Jak będzie w praktyce? Sprawdziliśmy to w szybkim teście procesora.

Ryzen 9 7900, czyli słabszy brat modelu Ryzen 9 7900X

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, Ryzen 9 7900 oferuje bardzo podobną specyfikację do modelu Ryzen 9 7900X. Jednostka została zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach, którzy poszukują mocnego i zarazem energooszczędnego procesora.

Do dyspozycji oddano 12 rdzeni i 24 wątki bazujące na architekturze Zen 4. Dla każdego z rdzeni przewidziano 1 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu, a każdy z dwóch bloków CCD z sześcioma rdzeniami dysponuje jeszcze 32 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu.

Różnica między modelem 7900 a 7900X sprowadza się do niższych taktowań. Bazowa częstotliwość wynosi 3,7 GHz (-1000 MHz), a maksymalna wartość w trybie Boost to 5,4 GHz (-200 MHz). Warto jednak zaznaczyć, że procesor ma odblokowany mnożnik, więc istnieje możliwość podkręcenia zegarów.



Realnie maksymalne taktowanie przy obciążeniu pojedynczego rdzenia dochodziło do 5450 MHz



Przy obciążeniu wielordzeniowym pierwsze 6 rdzeni (CCD0) pracowało z taktowaniem 4475-4500 MHz, a drugie 6 rdzeni (CCD1) z taktowaniem 4400 MHz

Pozostała część specyfikacji nie uległa zmianie. Podobnie jak w wydajniejszym modelu, do dyspozycji oddano dwukanałowy kontroler pamięci z natywnym wsparciem dla modułów DDR5-5200. Oczywiście jest też kontroler PCI-Express 5.0 z 28 liniami sygnałowymi.

Ryzen 9 7900 został wyposażony w zintegrowany układ graficzny. To podstawowa jednostka, która wykorzystuje dwa bloki obliczeniowe oparte o architekturę RDNA 2 (łącznie 128 procesorów strumieniowych). Grafika obsługuje interfejsy DisplayPort 2.0 UHBR10 i HDMI 2.1 z FRL.

Niższe taktowania pozwoliły radykalnie obniżyć wymagania energetyczne, bo współczynnik TDP spadł ze 170 W do 65 W (czyli przeszło o 60%!). Zmiany powinny przełożyć się na niższy pobór mocy i mniejsze wymagania odnośnie chłodzenia.

W zestawie producent dorzuca chłodzenie Wraith Prism. Może nie jest to najwydajniejsza konstrukcja, ale przy domyślnych parametrach cooler bez problemu radzi sobie ze schłodzeniem procesora (przy mocnym obciążeniu temperatury nie przekraczają 80 stopni Celsjusza). WOW!

Model AMD Ryzen 9 7900 AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7950X Intel Core i7-13700K Generacja

Architektura

Litografia Raphael

Zen 4

TSMC 5 nm + 6 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 nm + 6 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5 nm + 6 nm Rocket Lake-S

Raptor Cove + Gracemont

Intel 7 Ultra (10 nm) Podstawka AM5 AM5 AM5 LGA 1700 Rdzenie/wątki 12/24 12/24 16/32 16/24

(8/16 P-Core + 8/8 E-Core) Taktowanie/Boost 3,7/5,4 GHz 4,7/5,6 GHz 4,5/5,7 GHz 3,4/5,4 GHz + 2,4/4,2 GHz Pamięć L2 12x 1 MB 12x 1 MB 16x 1 MB 8x 2 MB + 2x 4 MB Pamięć L3 2x 32 MB 2x 32 MB 2x 32 MB 30 MB Kontroler RAM DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-5600

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) UHD Graphics 770

32 EU Xe LP

(300 - 1600 MHz) Kontroler PCI-Express 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(88 W) 170 W

(230 W) 170 W

(230 W) 125 W

(253 W) Chłodzenie w zestawie Wraith Prism - - - Data premiery 9 stycznia 2023 30 sierpnia 2022 30 sierpnia 2022 20 października 2022 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $429

2350 zł* $549 ($474)

2400 zł $699 ($574)

3000 zł $419

2200 zł

AMD Ryzen 9 7900 - rzeczywiście taki tani?

Ryzen 9 7900 został wyceniony na 429 dolarów, co u nas przekłada się na jakieś 2350 złotych. Różnica względem modelu Ryzen 9 7900X jest minimalna Wprawdzie wydajniejsza jednostka debiutowała w cenie 549 dolarów, ale niedawno została przeceniona na 474 dolary i obecnie można ją u nas kupić za 2400 złotych. Realnie mówimy o różnicy tylko na poziomie 50 złotych.

AMD Ryzen 9 7900 teoretycznie powinien walczyć z modelem Intel Core i7-13700K, którego można kupić za jakieś 2200 złotych. Różnica ta jednak będzie jeszcze większa, gdy weźmiemy pod uwagę jeszcze koszt płyty głównej, bo modele Intel Z690 można kupić o jakieś 300 – 400 zł taniej niż odpowiedniki z chipsetem AMD X670. Warto jednak pamiętać, że platforma AMD ma spory atut w postaci dłuższego wsparcia (producent obiecał, że będzie wydawać na nią procesory co najmniej do 2025 roku).

AMD Ryzen 9 7900 - konfiguracja testowa

Testy procesora AMD Ryzen 9 7900 przeprowadziliśmy na nowoczesnej platformie, która pozwala wykorzystać pełny potencjał jednostki.

Przy standardowych testach pamięć RAM pracowała z domyślnym zegarem kontrolera wbudowanego w dany procesor (dla tj. 5200 MHz - FCLK 1733 MHz). Przy podkręconych ustawieniach zwiększyliśmy też taktowanie pamięci RAM:

AMD Ryzen 5000: DDR4-3200 CL-16-16-16-36 / OC DDR4-3600 CL16-16-16-36

Intel Core 12000: DDR5-4800 (Gear4) CL40-40-40-80 / OC DDR5-5200 (Gear4) CL40-40-40-80

Intel Core 13000: DDR5-5600 (Gear4) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (Gear4) CL40-40-40-80

AMD Ryzen 7000: DDR5-5200 (FCLK 1733 MHz) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (FCLK 2000 MHz) CL-40-40-40-80

Testy procesorów AMD Ryzen 5000 przeprowadziliśmy pod systemem Windows 10. W nowszych modelach Intel Core 12000/13000 i AMD Ryzen 7000 postawiliśmy system Windows 11, który powinien lepiej wykorzystywać potencjał nowych układów.

AMD Ryzen 9 7900 - wydajność w programach

Na pierwszy ogień kilka testów w popularnych benchmarkach. Wybrane testy dobrze wykorzystują potencjał nowoczesnych procesorów, więc też dobrze widać różnice między poszczególnymi jednostkami.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 38392 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38134 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 29008 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27376 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 26443 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 25061 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 24409 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 17527 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 16087 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 15356 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 14601 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 14381 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 13626 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 12127 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 11149 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 11140

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 2256 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2052 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 2041 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 2022 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 2007 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 1969 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 1968 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 1915 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 1854 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 1791 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 1712 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 1643 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 1530 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 1471 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 1467 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 1438

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 161 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 179 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 218 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 235 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 247 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 251 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 283 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 296 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 400 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 418 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 427 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 430 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 444 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 464 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 582 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 588 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 590 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 608

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 128 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 139 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 150 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 150 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 155 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 159 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 168 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 182 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 199 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 217 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 218 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 222 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 237 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 249 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 292 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 296 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 307

Różnica między modelami Ryzen 9 7900 i Ryzen 9 7900X jest znacząca - w procesorowych zastosowaniach można mówić o kilkunastu procentach przewagi modelu z dopiskiem X. Co prawda nie mieliśmy do porównania modelu Core i7-13700K, ale, patrząc na możliwości modeli Core i9-12900K (też 8 rdzeni P i 8 rdzeni E) i Core i5-13600K, nowy procesor AMD powinien oferować tutaj gorsze osiągi.

AMD Ryzen 9 7900 - testy w grach

Procesory Ryzen 7000X zaskoczyły świetną wydajnością w grach. Jak będzie w przypadku modelu Ryzen 9 7900, który pracuje z niższymi taktowaniami?

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 106

68 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 106

68 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 103

68 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 102

69 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 100

71 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 98

69 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 97

69 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 97

67 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 96

68 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 94

69 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 93

67 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 91

66 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 86

64 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 81

61 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 79

56 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 78

55 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 74

50 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 296

221 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 295

216 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 292

226 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 291

192 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 290

190 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 288

215 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 285

207 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 270

193 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 269

210 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 268

192 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 267

194 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 265

194 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 251

183 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 248

180 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 244

173 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 243

181 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 226

170 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 205

151 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-13600K (14C/20T) 94

80 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 93

79 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 92

74 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 90

72 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 88

73 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 87

71 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 87

71 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 87

70 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 86

71 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 86

70 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 85

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 79

61 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 76

62 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 75

59 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 72

58 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 71

56 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 64

52 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Okazuje się, że Ryzen 9 7900 w grach znacząco nie odstaje od wydajniejszego modelu Ryzen 9 7900X - właściwie mówimy o różnicy kilku %, więc różnice nie będą tutaj zbytnio odczuwalne. W porównaniu do Core i5-13600K musimy liczyć na wyraźnie słabsze osiągi.

AMD Ryzen 9 7900 - pobór mocy

Ryzen 9 7900 cechuje się mniejszym współczynnikiem TDP (65 W zamiast 170 W), co powinno przełożyć się na niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Czy tak jest w rzeczywistości? Testy przeprowadziliśmy dla dwóch kluczowych scenariuszy: mocnego obciążenia procesora w wielowątkowym programie (Cinebench R23) i wymagającej grze (Cyberpunk 2077).

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 130 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 132 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 132 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 133 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 134 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 158 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 166 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 171 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 175 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 188 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 196 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 200 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 210 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 243 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 276 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 317 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 341 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 378 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) 379 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) 380 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 423 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) 430 Intel Core i5-13400 (10C/16T) 430 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) 438 Intel Core i5-12400 (6C/12T) 443 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) 457 Intel Core i5-12600K (10C/16T) 459 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) 460 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 468 Intel Core i5-13600K (14C/20T) 484 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 493 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) 496 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 502 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) 505 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 516 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 573 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Po prostu przepaść! Platforma z procesorem Ryzen 9 7900 w procesorowych zastosowaniach pobiera o ponad 100 W mniej energii niż ta sama konfiguracja z procesorem Ryzen 9 7900X. W grach różnica nie jest aż tak znacząca, ale też widać tutaj minimalny spadek poboru mocy.

Podkręcanie procesora AMD Ryzen 9 7900

Procesor AMD Ryzen 9 7900 oferuje odblokowany mnożnik, więc istnieje możliwość jego podkręcenia. W takiej sytuacji warto jednak już zaopatrzyć się w wydajniejsze chłodzenie, bo dodawany cooler Wraith Prism będzie niewystarczający do mocnego overclockingu. My posłużyliśmy się chłodzeniem Arctic Liquid Freezer II 420, czyli topowym zestawem AiO.

Nową jednostkę podkręciliśmy za pomocą funkcji Dynamic OC Switcher dostępnej w płycie głównej ASUS ROG Crosshair X670E Hero. Połączyliśmy opcję Precision Boost Overdrive (PBO Scalar 8x), funkcję Curve Optimizer (-5) dla wszystkich rdzeni i lekkie podbicie taktowania (CCX0: 5,325 GHz; CCX1 5,125 GHz). Ustawienia wymagały zwiększenia poziomu Load-Line Calibration do LLC5, podbicia napięcia zasilającego w trybie offset +0,020 i OCVID do 1,273 V.



Procesor przy obciążeniu jednego rdzenia nadal osiągał 5450 MHz...



...ale przy obciążeniu wielordzeniowym jego taktowanie dochodziło do 5325 MHz dla 6 rdzeni z pierwszego jądra CCD i 5125 MHz dla 6 rdzeni z drugiego jądra CCD

Realnie udało się uzyskać podobne ustawienia, jak w przypadku modelu Ryzen 9 7900X. Procesor przy jednowątkowym obciążeniu utrzymywał taktowanie 5450 MHz (niżej niż 7900X), ale przy wielordzeniowym zegary wzrastały do 5325 MHz dla pierwszych 6 rdzeni (+825 MHz) i 5125 MHz dla drugich 6 rdzeni (+625 MHz). Przy takich nastawach procesor przy mocnym obciążeniu osiągał temperatury przekraczające 80 stopni Celsjusza.

AMD Ryzen 9 7900 - testy w programach po podkręceniu

Jak podkręcenie zegarów przekłada się na osiągi? Na pierwszy ogień sprawdziliśmy to na przykładzie programów - przetaktowanego Ryzena 5 7600 porównaliśmy do innych modeli po OC (jeśli oficjalnie nie można ich podkręcić, pozostaliśmy tylko przy szybszej pamięci RAM).

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 41365 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 39839 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 31340 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 29843 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 29814 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 29361 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 27065 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 23896 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 19284 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 16126 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 16104 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 15666 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 15467 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 14643 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 12223 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 12128 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 11918 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 11908

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 2259 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,8 GHz 2258 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,7 GHz 2065 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 2059 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz* 1998 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 1989 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 1972 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 1915 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 1909 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 1801 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 1724 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 1561 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz* 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 1557 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 1531 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 1518 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 1517 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 1485 *taktowanie obniżone względem domyślnej wartości Boost dla jednego rdzenia

Blender Classroom

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 156 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 164 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 204 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 210 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 210 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 236 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 256 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 273 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 365 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 403 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 408 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 414 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 426 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 427 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 540 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 544 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 572 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 588

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 122 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 130 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 141 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 141 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 143 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 143 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 160 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 175 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 180 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 212 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 214 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 216 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 218 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 222 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 267 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 273 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 279 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 307

Wyniki po podkręceniu dla nikogo nie powinny być zaskoczeniem - Ryzen 9 7900 w wielowątkowych zastosowaniach wypada tutaj praktycznie tak samo jak Ryzen 9 7900X. Przetaktowanie jednostki przełożyło się tutaj na jakieś 15-20% wzrostu wydajności. Wydajność pojedynczego wątku jest niższa, niż u wydajniejszego "brata", ale to nadal bardzo mocna propozycja w tej kategorii. Pamiętajmy jednak, że modele konkurencji też da się nieźle podkręcić.

AMD Ryzen 9 7900 - testy w grach po podkręceniu

Przy okazji sprawdziliśmy, jak podkręcenie procesora i zastosowanie szybszych pamięci wpływa na wydajność w grach. Podobnie jak przy standardowych ustawieniach, testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p (gdzie nadal istotne znaczenie ma procesor). W wyższych rozdzielczościach należy spodziewać się mniejszych różnic między poszczególnymi modelami.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 106

68 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 106

68 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 104

69 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 104

69 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 104

69 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 102

70 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 101

69 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 97

68 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 97

68 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 96

68 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 95

68 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 92

69 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 87

65 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 85

62 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 82

61 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 81

58 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 81

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 74

50 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 296

222 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 295

216 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 294

221 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 292

212 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 291

200 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 291

221 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 290

197 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 288

209 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 275

218 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 274

203 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 274

197 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 272

200 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 265

197 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 264

196 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 262

187 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 251

174 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 243

183 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 205

151 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 97

79 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 97

79 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 93

77 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 92

75 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 92

74 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 91

75 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 91

75 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 91

74 Intel Core i5-13400 (10C/16T) @ stock 89

73 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 88

72 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 86

71 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 81

64 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 76

62 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 76

61 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 73

59 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 72

57 AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 68

54 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Tutaj też bez większego zaskoczenia - podkręcony Ryzen 9 7900 oferuje bardzo bliżone osiągi do podkręconego modelu Ryzen 9 7900X. Mówimy o bardzo wydajnym procesorze do grania.

AMD Ryzen 9 7900 - pobór mocy po podkręceniu

Jak podkręcenie i zastosowanie szybszych pamięci RAM przekłada się na pobór mocy? Testy przeprowadziliśmy dla dwóch kluczowych scenariuszy: mocnego obciążenia procesora w wielowątkowym programie (Cinebench R23) i wymagającej grze (Cyberpunk 2077).

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 136 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 137 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 155 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 158 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 165 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 174 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 175 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 184 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 192 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 265 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 267 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 273 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 302 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 309 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 310 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 347 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 351 Intel Coere i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 438 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 5 5600G (6C/12T) @ 4,7 GHz 397 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) @ 4,7 GHz 423 Intel Core i5-13400F (10C/16T) @ stock 433 AMD Ryzen 5 5600 (6C/12T) @ 4,6 GHz 438 AMD Ryzen 7 5800X3D (8C/16T) @ stock 440 AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T) @ 4,6 GHz 445 Intel Core i5-12400 (6C/12T) @ stock 448 AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T) @ 5,3 GHz 461 AMD Ryzen 5 7600X (6C/12T) @ 5,5 GHz 470 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 495 Intel Core i5-12600K (10C/16T) @ 4,9 GHz 495 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 505 AMD Ryzen 9 7900 (12C/24T) @ ~5,2 GHz 509 Intel Core i5-13600K (14C/20T) @ 5,6 GHz 513 AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T) @ ~5,2 GHz 522 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 526 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 535 Intel Coere i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 536 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Cóż, cudów nie ma. Podkręcony Ryzen 9 7900 znacząco przyspiesza, ale też pobiera dużo więcej energii elektrycznej - to już zbliżony poziom do modelu Ryzen 9 7900X.

Ryzen 9 7900 to najciekawszy procesor Ryzen 7000

AMD Ryzen 9 7900 to zdecydowanie jeden z najciekawszych procesorów, jakie ostatnio przyszło nam testować. Jednostka łączy przyzwoite osiągi i bardzo dobrą efektywność energetyczną, a przy tym wyróżnia się wysokim potencjałem na podkręcanie. Cena może nie wydaje się mocno atrakcyjna, zwłaszcza jeśli dodamy do tego koszt platformy, ale producent punktuje lepszą funkcjonalnością i dłuższym wsparciem podstawki.

AMD Ryzen 9 7900 oferuje podobną specyfikację do modelu AMD Ryzen 9 7900X. Możemy liczyć na bardzo dobrą wydajność, jednak nie można mówić o topowych osiągach w tym segmencie. W testach typowo procesorowych Ryzen 9 7900 jest słabszy od modelu Ryzen 9 7900X o jakieś 12-15%. W grach oczywiście ta różnica będzie mniejsza. W porównaniu do konkurencyjnego Intel Core i7-13700K też raczej będziemy musieli liczyć się z gorszymi osiągami, zarówno w grach, jak i programach. Pod tym względem jest dobrze, ale szału nie ma.

Procesor ma jednak dużą przewagę jeśli spojrzymy na efektywność energetyczną – patrząc na stosunek oferowanej wydajności do pobieranej mocy, to zdecydowanie jeden z najlepszych modeli, jakie obecnie są dostępne na rynku, zwłaszcza jeśli zależy nam na czymś wydajniejszym. Ryzen 9 7900 pobiera praktycznie tyle prądu co 6-rdzeniowe jednostki, ale jest od nich dużo potężniejszy.

Mało tego! W razie potrzeby istnieje możliwość podkręcenia jednostki i możemy tutaj liczyć na spory przyrost wydajności. Nasz Ryzen 9 7900 podkręcił się praktycznie tak samo jak Ryzen 9 7900X, co oznacza przyrost mniej więcej na poziomie 20% (!). Przetaktowanie oczywiście odbywa się kosztem mocnego zwiększenia zapotrzebowania na energię. Nie obejdzie się też bez bardzo dobrego chłodzenia.

Czy warto kupić procesor Ryzen 9 7900?

Czy warto kupić procesor Ryzen 9 7900? Sprawa nie jest to końca przesądzona. Jednostka obecnie jest sprzedawana u nas za jakieś 2350 złotych, czyli 50 złotych taniej niż Ryzen 9 7900X (a warto dodać, że w zestawie otrzymujemy też przyzwoite chłodzenie, więc dla niepodkręcających odpada dodatkowy koszt).

Konkurencja jednak też ma niezłą ofertę. Jeśli zależy wam na czystej wydajności, lepszym wyborem mimo wszystko wydaje się Core i7-13700K, którego można kupić jakieś 200 złotych taniej, a kolejne kilka stówek da się zaoszczędzić na tańszej płycie głównej Z690. Otrzymamy wydajniejszy i tańszy sprzęt.

Producent obiecuje wsparcie dla podstawki co najmniej do 2025 roku, co pozwoli w przyszłości niskim kosztem zmodernizować komputer (wystarczy zmienić procesor, płyta główna pozostanie ta sama)

Jednostka AMD wydaje się jednak bardziej przyszłościową propozycją. Procesor współpracuje z bardziej funkcjonalną platformą AM5, która będzie utrzymywana przy życiu co najmniej do 2025 roku (platforma Intela zostanie zmieniona wcześniej). Jednostka broni się też dużo niższym poborem mocy, co przełoży się na niższe koszta eksploatacji w przyszłości. W razie potrzeby można ją przetaktować i uzyskać spory przyrost mocy.

Co wybierzecie? To już będzie zależało od Waszych oczekiwań i wymagań względem sprzętu. Ryzen 9 7900 na pewno jest propozycją godną rozważenia w segmencie za około 2500 złotych.