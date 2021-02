Nowe procesory AMD oraz przeznaczone pod nie płyty główne mają cechować się bardzo wysoką awaryjnością... a przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka, bo sprawa nie jest taka prosta.

Procesory AMD Ryzen 5000 spotkały się z bardzo dobrym odbiorem branżowych mediów, co przełożyło się na dużą popularność wśród osób składających nowe zestawy komputerowe – w wielu sklepach są to jedne z najczęściej wybieranych układów.

Awaryjność procesorów AMD Ryzen 5000

Firma PowerGPU, zajmująca się składaniem gotowych zestawów komputerowych, opublikowała niepokojący raport dotyczący awaryjności procesorów Ryzen 5000.

The failure on the new AMD CPUs are still too high.



AMD Ryzen 5950x x50 units 8 doa

AMD Ryzen 5900x x50 units 4 doa

AMD Ryzen 5800x x100 units 4 doa

AMD Ryzen 5600x x120 units 3 doa



We had only 1 dead Intel CPU it was a 9700k in our time of business



Doa: Dead on arrival — PowerGPU® (@PowerGPU) February 13, 2021

Według ujawnionych informacji, do producenta dotarło wyjątkowo dużo niesprawnych procesorów - najgorzej ma wyglądać sytuacja z modelem Ryzen 9 5950X – 8 na 50 otrzymanych sztuk była „martwa” (mówimy więc o współczynniku awaryjności na poziomie 16%). Dla porównania, w przypadku układów Intela ostatnio trafił się tylko jeden uszkodzony model (był to Core i7-9700K).

Firma zwraca uwagę także na awaryjność płyt głównych z chipsetami B550 i X570 – podobno co tydzień trafia się co najmniej 3 – 5 niesprawnych sztuk.

Processors that work but have poor FCLK overclocking capabilities or have incorrect CPPC tags relative to FIT and temperature are not counted. https://t.co/NeL5ae1e8F — Yuri Bubliy (@1usmus) February 14, 2021

Skala problemu może być jeszcze większa. Yuri Bubliy, twórca narzędzia ClockTuner for Ryzen (CTR) zauważa, że usterki nie muszą objawiać się całkowitym uszkodzeniem procesora (tak jak wskazuje PowerGPU) - czasami układ działa, ale ma problemy z uzyskaniem wysokiego taktowania FCLK lub nieprawidłowe tagi CPPC.

Mindfactory Data:

5600X: Over 12k sold, 0.50% RMA rate

5800X: Over 10k sold, 0.58% RMA rate

5900X: 3k sold, 0.37% RMA rate



maybe you should package better — tommihommi1 (@tommihommi1) February 14, 2021

Zupełnie inne statystyki przedstawia niemiecki sklep Mindfactory – na kilka lub kilkanaście tysięcy sprzedanych procesorów, na procedurę RMA trafia zaledwie kilka promili układów (przy czym sklep ujawnił tylko statystyki dla modeli Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X i Ryzen 9 5900X).

Jak to jest z awaryjnością procesorów AMD?

Temat wywołał spore poruszenie w branżowych mediach. Wychodzi jednak na to, że sprawa nie jest taka prosta, jakby mogło się to wydawać. Być może zwiększona awaryjność dotyczy układów sprzedawanych w wersji tray, przeznaczonych do budowy gotowych zestawów, natomiast wersje przeznaczone do sprzedaży detalicznej nie mają takich problemów. Będziemy ten temat śledzić na bieżąco.

A Wy jakie macie doświadczenia z awaryjnością procesorów AMD? Spotkaliście się z uszkodzoną sztuką? A może trafił Wam się uszkodzony model Intela?

Źródło: Twitter @ PowerGPU, Twitter @ tommihommi1

