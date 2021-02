Wczoraj opublikowaliśmy newsa z niepokojącym raportem firmy PowerGPU – ujawnione informacje wskazywały na wyjątkowo wysoką awaryjność procesorów AMD Ryzen 5000 oraz płyt głównych z chipsetami AMD B550 i X570. Wracamy do tematu, bo pojawiły się ważne informacje, które mogą rzucać nowe światło na sprawę.

Według raportu PowerGPU, nowe procesory AMD miały cechować się wyjątkowo wysokim współczynnikiem DOA (Dead on arrival) – kilka lub nawet kilkanaście procent dostarczanych układów była niesprawna. Podobnie miała wyglądać sytuacja z płytami głównymi z chipsetami AMD B550 i X570.

Temat wywołał burzę w branżowych mediach. My jednak zwróciliśmy uwagę na nietypowo wysoki współczynnik awaryjności (dla porównania, w dużym niemieckim sklepie do wymiany kwalifikowało się zaledwie kilka promili nowych procesorów). Sonda w naszym newsie pokazuje, że nasi użytkownicy też bardzo rzadko spotykają się z uszkodzonymi CPU.

Sprawa rozwinęła się w ciekawym kierunku. Firma PowerGPU usunęła post z informacjami odnośnie awaryjności i zapowiedziała współpracę z producentem – ma ona razem z AMD przetestować felerne procesory i płyty główne.

We just had a chat with AMD. We are going to work together testing out some CPUs and motherboards.



Thanks for reaching out @AMD