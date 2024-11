AMD Ryzen 7 9800X3D to jeden z najlepszych procesorów dla graczy. Nic dziwnego, że sprzęt szybko wyprzedał się w sklepach, a jego ponowny zakup graniczy z cudem. Zapytaliśmy sprzedawców, kiedy można spodziewać się jego ponownej dostępności.

Procesor AMD był długo wyczekiwany przez wielu graczy, którzy liczyli na znaczący wzrost wydajności w grach. Jesteśmy po testach modelu AMD Ryzen 7 9800X3D i z całą pewnością można mówić o bardzo udanym sprzęcie. Testerzy zgodnie twierdzą, że jest to obecnie najwydajniejszy procesor do grania, oferujący zauważalnie lepsze osiągi niż poprzedni model Ryzen 7 7800X3D (nie wspominając już o najnowszych modelach Intel Core Ultra 200).

Testy AMD Ryzen 7 9800X3D

AMD Ryzen 7 9800X3D to następca modelu AMD Ryzen 7 7800X3D. Nadal mamy do czynienia z 8 rdzeniami/16 wątkami, ale tym razem bazują one na nowszej architekturze - Zen 5. Dodatkowo zastosowano udoskonaloną pamięć 3D V-Cache (3D V-Cache 2. generacji).

Nowa architektura i wyższe taktowania przekładają się na bardzo dobrą wydajność w grach – niewątpliwie mówimy o najwydajniejszym procesorze do gier dostępnym obecnie na rynku. Choć nowy model nie jest przeznaczony typowo do tworzenia treści, widać znaczący wzrost wydajności w programach w porównaniu do poprzednika. Na pochwałę zasługuje też odblokowany mnożnik i niskie temperatury. Niestety, jednostka wyróżnia się wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną względem 7800X3D.

Nowy hit wśród graczy

Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D trafił do sprzedaży 7 listopada w cenie około 2400 zł i od razu spotkał się z ogromnym zainteresowaniem klientów. Zagraniczne źródła donoszą o brakach w sklepach, mimo sporych dostaw, o czym przed premierą informował m.in. niemiecki sklep Mindfactory. Co więcej, na portalach aukcyjnych pojawiły się już oferty od handlarzy, którzy zakupili procesory i sprzedają je po wyższych cenach.

Podobnie jest w naszym kraju. Przejrzeliśmy oferty dużych sklepów z elektroniką i okazało się, że procesor jest praktycznie wszędzie wyprzedany. Zapotrzebowanie zdecydowanie przewyższyło pierwsze dostawy.

Kiedy AMD Ryzen 7 9800X3D będzie dostępny w sklepach?

Spytaliśmy w sklepach x-kom, Media Expert i Komputronik o dostępność procesora AMD Ryzen 7 9800X3D oraz o przewidywane terminy kolejnych dostaw.

Dowiedzieliśmy się, że dostawy procesorów były zróżnicowane, obejmując od kilkudziesięciu do nawet ponad stu sztuk na sklep, jednak bardzo szybko się wyprzedały – często jeszcze na etapie przedsprzedaży lub w kilka godzin po rozpoczęciu sprzedaży. Zainteresowanie procesorem pozostaje ogromne, a wielu klientów wciąż pyta o możliwość jego zakupu.

Według uzyskanych informacji, kolejne dostawy procesorów mają trafić do sklepów w nadchodzących tygodniach. Na razie jednak nie wiadomo, jak długo dokładnie trzeba będzie na nie czekać i ile procesorów trafi do sprzedaży. Niektóre sklepy oferują możliwość zapisania się na listę oczekujących, co oznacza, że przy kolejnej dostawie procesory zostaną najpierw zaoferowane osobom z tej listy.