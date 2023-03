Nowa generacja procesorów Intel Xeon już w standardzie wyróżnia się bardzo wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Pobór mocy rośnie jeszcze bardziej, gdy zdecydujemy się na podkręcenie jednostki.

Mowa o jednostkach Intel Xeon W-3400 “Sapphire Rapids”, które zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, budujących topowe stacje robocze. Nowe układy wyróżniają się odblokowanym mnożnikiem, dzięki czemu istnieje możliwość podkręcania sprzętu.

Ekstremalne podkręcanie i ekstremalny pobór mocy

Nową funkcję wykorzystali overclockerzy z zespołu ASUS ROG, którzy spróbowali swoich sił w ekstremalnym podkręcaniu topowego modelu Intel Xeon W9-3495X. Jednostka została wyposażona w 56 rdzeni/112 wątków, które standardowo pracują tylko z taktowaniem 1,9 GHz (w trybie Turbo mogą one przyspieszyć nawet do 4,8 GHz). Okazuje się, że ze sprzętu można "wycisnąć" dużo wyższe zegary.

Poniżej możecie zobaczyć fragment pokazu podkręcania od overclockera Elmor:

Overclockerom udało się przyspieszyć procesor do 5,5 GHz na wszystkich rdzeniach, co pozwoliło uzyskać nowy rekord wydajności w benchmarku Cinebench R23 - procesor z takimi ustawieniami zdobył 132 220 punktów (później wynik ten podbito do 132 484 punktów). Warto jednak zaznaczyć, że mówimy o ekstremalnym podkręcaniu, gdzie konieczne było też wykorzystanie niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym azotem, który pozwolił schłodzić jednostkę do -95 stopni Celsjusza.

Ekstremalne podkręcanie ma jednak też swoje słabe strony, bo zwiększenie taktowania skutkowało ogromnym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Na materiale wideo zarejestrowano wskazania watomierza - przy mocnym obciążeniu jednostka pobierała aż 1881 W mocy (!). Do "wykarmienia" sprzętu wymagane było wykorzystanie dwóch zasilaczy Superflower Leadex o mocy 1600 W i specjalnej płyty głównej ASUS W790E-SAGE SE.

Źródło: YouTube @ ElmorLabs, HWBot