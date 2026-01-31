Oddał procesor AMD na reklamację. Dostał lepszy model

Redditor zgłosił uszkodzony procesor Ryzen 9 7950X3D, a AMD wymieniło go… na nowszy i mocniejszy model Ryzen 9 9950X3D. To nie wyjątek – inni użytkownicy też opisują zaskakujące wymiany, które czasem przypominają darmowy upgrade.

Użytkownik Reddita Space_swag podzielił się nietypową historią dotyczącą wymiany procesora AMD. W ramach procedury RMA zgłosił uszkodzony egzemplarz Ryzen 9 7950X3D - topowego modelu ze starszej generacji Raphael (Zen 4). Ku jego zaskoczeniu, AMD postanowiło wymienić go na nowy procesor, ale już z nowszej generacji – Ryzen 9 9950X3D z rodziny Granite Ridge (Zen 5).

Wymiana została potwierdzona w dokumentacji numerami OPN, co świadczy, że nie była to pomyłka producenta – takie „upgrade’y” naprawdę się zdarzają. Użytkownik z pewnością ucieszył się, bo nowszy model oferuje kilkanaście procent wyższą wydajność.



AMD poinformowało o wymianie procesora Ryzen 9 7950X3D (100-100000908WOF) na nowy Ryzen 9 9950X3D (100-100000719WOF)

Inne wymiany też się zdarzają

Co ciekawe, w komentarzach pod wpisem inni użytkownicy również dzielili się swoimi doświadczeniami z RMA. Jeden z nich przyznał, że po dwukrotnej reklamacji zwykłego Ryzen 9 7950X otrzymał 7950X3D – czyli lepszy model z pamięcią 3D V-Cache.

Były też przypadki jeszcze bardziej nietypowe. Jeden użytkownik opisał, że reklamując Ryzen 7 5800X3D – 8-rdzeniowy procesor z pamięcią 3D V-Cache – otrzymał w zamian Ryzen 9 5950X3D, czyli 16-rdzeniowy model już bez pamięci 3D V-Cache. Choć sam procesor oferuje znacznie większą wydajność w zadaniach wielowątkowych, w niektórych grach jego osiągi mogły być niższe niż w poprzednim modelu.

Wymieniają na lepszy model

Takie historie pokazują, że producenci rzadko decydują się na naprawę fizycznie uszkodzonych procesorów. W większości przypadków uszkodzony CPU po prostu zostaje wymieniony na nowy egzemplarz. Jeśli konkretny model nie jest już w produkcji, klient otrzymuje zwykle podobny lub nawet lepszy procesor, który zapewnia pełną kompatybilność z jego sprzętem.

Historie z Reddita pokazują, że przy zgłoszeniach RMA czasem można liczyć na nieoczekiwane, ale miłe niespodzianki – od wymiany na nowszą generację po podrasowane wersje procesorów, które normalnie wymagałyby dopłaty. Oczywiście nie zdarza się to zawsze.