Procesory

Test AMD Ryzen 7 9850X3D w grach. O ile lepszy od Ryzen 7 9800X3D?

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

AMD Ryzen 7 9850X3D ma być najwydajniejszym procesorem dla graczy. Pierwsze testy w sieci pokazują, że tak też będzie w rzeczywistości. Nie spodziewajcie się jednak dużego wzrostu wydajności względem zwykłego Ryzen 7 9800X3D.

AMD Ryzen 7 9850X3D był jedną z głównych nowości zaprezentowanych na targach CES 2026. Producent chwalił się, że to najwydajniejszy procesor dla graczy, wprowadzany jako szybsza wersja cenionego modelu Ryzen 7 9800X3D. Nowość oferuje tę samą konstrukcję, ale pracuje z wyższymi taktowaniami. 

Na premierę musimy jeszcze trochę poczekać – oficjalna sprzedaż ma ruszyć 29 stycznia 2026 r., jednak w sieci pojawiły się już pierwsze przecieki dotyczące wydajności w grach.

Test AMD Ryzen 7 9850X3D w grach 

Użytkownik chi11eddog opublikował na platformie X wykres porównujący Ryzen 7 9850X3D z Ryzen 7 9800X3D w siedmiu różnych tytułach. Testowa konfiguracja obejmowała kartę graficzną GeForce RTX 5090, a gry uruchamiano w rozdzielczości 1080p. Jest to więc scenariusz mocno sprzyjający uwidocznieniu różnic pomiędzy procesorami – przy słabszej karcie graficznej i/lub wyższych rozdzielczościach różnice byłyby znacznie mniej odczuwalne. 

AMD Ryzen 7 9850X3D vs AMD Ryzen 7 9800X3D - wydajność w grachPorównanie wydajności procesorów AMD Ryzen 7 9850X3D i Ryzen 7 9800X3D w grach (X chi11eddog)

W grach takich jak Battlefield 6, Monster Hunter Wilds czy Doom: The Dark Ages praktycznie nie zaobserwowano żadnych zysków wydajności. Z kolei w tytułach takich jak GTA V: Enhanced, Final Fantasy XIV: Dawntrail oraz Cyberpunk 2077 model 9850X3D okazał się szybszy o około 3–5 proc. Jest to jednak niewielki wzrost, który w praktyce pozostanie trudny do zauważenia. Maksymalny przyrost wydajności odnotowano w Counter-Strike 2, gdzie wyniósł on nieco ponad 6 proc. 

ModelAMD Ryzen 7 9700XAMD Ryzen 7 9800X3DAMD Ryzen 7 9850X3D
GeneracjaZen 5Zen 5Zen 5
Rdzenie/wątki8/168/168/16
Taktowanie/Boost3,8/5,5 GHz4,7/5,2 GHz4,7/5,6 GHz
Pamięć L28x 1 MB8x 1 MB8x 1 MB
Pamięć L332 MB96 MB96 MB
Kontroler RAMDDR5-5600DDR5-5600DDR5-5600
GrafikaRadeon
(2x CU RDNA 2)		Radeon
(2x CU RDNA 2)		Radeon
(2x CU RDNA 2)
Współczynnik TDP65 W120 W120 W
Sugerowana cena359 dol.479 dol.499 dol.

Czy warto dopłacić do AMD Ryzen 7 9850X3D? 

Nowy procesor faktycznie oferuje nieco wyższą wydajność w grach, jednak różnice sprowadzają się do pojedynczych procentów, które trudno będzie odczuć podczas realnej rozgrywki. 

Warto również dodać, że Ryzen 7 9850X3D został wyceniony nieco wyżej – 499 dol. wobec 479 dol. za model 9800X3D. W Polsce różnica ta może być jeszcze większa, ponieważ Ryzen 7 9800X3D zdążył już nieco potanieć od premiery. W praktyce dopłata w polskich sklepach może sięgnąć nawet 150–200 zł, co sprawia, że sens wyboru nowszego modelu pozostaje dyskusyjny. Przynajmniej na początku, bo 9850X3D zapewne też z czasem potanieje.

AMD Ryzen 7 9850X3D

AMD Ryzen 7 9850X3D - specyfikacja

Niektóre sklepy pospieszyły się i rozpoczęły już sprzedaż nowego procesora. Użytkownik dobum opublikował na platformie Reddit zdjęcia swojego Ryzen 7 9850X3D.

Cyfrowi bezpieczni Misja AI

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login