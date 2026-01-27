Test AMD Ryzen 7 9850X3D w grach. O ile lepszy od Ryzen 7 9800X3D?

AMD Ryzen 7 9850X3D ma być najwydajniejszym procesorem dla graczy. Pierwsze testy w sieci pokazują, że tak też będzie w rzeczywistości. Nie spodziewajcie się jednak dużego wzrostu wydajności względem zwykłego Ryzen 7 9800X3D.

AMD Ryzen 7 9850X3D był jedną z głównych nowości zaprezentowanych na targach CES 2026. Producent chwalił się, że to najwydajniejszy procesor dla graczy, wprowadzany jako szybsza wersja cenionego modelu Ryzen 7 9800X3D. Nowość oferuje tę samą konstrukcję, ale pracuje z wyższymi taktowaniami.

Na premierę musimy jeszcze trochę poczekać – oficjalna sprzedaż ma ruszyć 29 stycznia 2026 r., jednak w sieci pojawiły się już pierwsze przecieki dotyczące wydajności w grach.

Test AMD Ryzen 7 9850X3D w grach

Użytkownik chi11eddog opublikował na platformie X wykres porównujący Ryzen 7 9850X3D z Ryzen 7 9800X3D w siedmiu różnych tytułach. Testowa konfiguracja obejmowała kartę graficzną GeForce RTX 5090, a gry uruchamiano w rozdzielczości 1080p. Jest to więc scenariusz mocno sprzyjający uwidocznieniu różnic pomiędzy procesorami – przy słabszej karcie graficznej i/lub wyższych rozdzielczościach różnice byłyby znacznie mniej odczuwalne.

Porównanie wydajności procesorów AMD Ryzen 7 9850X3D i Ryzen 7 9800X3D w grach (X chi11eddog)

W grach takich jak Battlefield 6, Monster Hunter Wilds czy Doom: The Dark Ages praktycznie nie zaobserwowano żadnych zysków wydajności. Z kolei w tytułach takich jak GTA V: Enhanced, Final Fantasy XIV: Dawntrail oraz Cyberpunk 2077 model 9850X3D okazał się szybszy o około 3–5 proc. Jest to jednak niewielki wzrost, który w praktyce pozostanie trudny do zauważenia. Maksymalny przyrost wydajności odnotowano w Counter-Strike 2, gdzie wyniósł on nieco ponad 6 proc.

Model AMD Ryzen 7 9700X AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9850X3D Generacja Zen 5 Zen 5 Zen 5 Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 3,8/5,5 GHz 4,7/5,2 GHz 4,7/5,6 GHz Pamięć L2 8x 1 MB 8x 1 MB 8x 1 MB Pamięć L3 32 MB 96 MB 96 MB Kontroler RAM DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 Grafika Radeon

(2x CU RDNA 2) Radeon

(2x CU RDNA 2) Radeon

(2x CU RDNA 2) Współczynnik TDP 65 W 120 W 120 W Sugerowana cena 359 dol. 479 dol. 499 dol.

Czy warto dopłacić do AMD Ryzen 7 9850X3D?

Nowy procesor faktycznie oferuje nieco wyższą wydajność w grach, jednak różnice sprowadzają się do pojedynczych procentów, które trudno będzie odczuć podczas realnej rozgrywki.

Warto również dodać, że Ryzen 7 9850X3D został wyceniony nieco wyżej – 499 dol. wobec 479 dol. za model 9800X3D. W Polsce różnica ta może być jeszcze większa, ponieważ Ryzen 7 9800X3D zdążył już nieco potanieć od premiery. W praktyce dopłata w polskich sklepach może sięgnąć nawet 150–200 zł, co sprawia, że sens wyboru nowszego modelu pozostaje dyskusyjny. Przynajmniej na początku, bo 9850X3D zapewne też z czasem potanieje.

Niektóre sklepy pospieszyły się i rozpoczęły już sprzedaż nowego procesora. Użytkownik dobum opublikował na platformie Reddit zdjęcia swojego Ryzen 7 9850X3D.