Test AMD Ryzen 7 9850X3D w grach. O ile lepszy od Ryzen 7 9800X3D?
AMD Ryzen 7 9850X3D ma być najwydajniejszym procesorem dla graczy. Pierwsze testy w sieci pokazują, że tak też będzie w rzeczywistości. Nie spodziewajcie się jednak dużego wzrostu wydajności względem zwykłego Ryzen 7 9800X3D.
AMD Ryzen 7 9850X3D był jedną z głównych nowości zaprezentowanych na targach CES 2026. Producent chwalił się, że to najwydajniejszy procesor dla graczy, wprowadzany jako szybsza wersja cenionego modelu Ryzen 7 9800X3D. Nowość oferuje tę samą konstrukcję, ale pracuje z wyższymi taktowaniami.
Na premierę musimy jeszcze trochę poczekać – oficjalna sprzedaż ma ruszyć 29 stycznia 2026 r., jednak w sieci pojawiły się już pierwsze przecieki dotyczące wydajności w grach.
Test AMD Ryzen 7 9850X3D w grach
Użytkownik chi11eddog opublikował na platformie X wykres porównujący Ryzen 7 9850X3D z Ryzen 7 9800X3D w siedmiu różnych tytułach. Testowa konfiguracja obejmowała kartę graficzną GeForce RTX 5090, a gry uruchamiano w rozdzielczości 1080p. Jest to więc scenariusz mocno sprzyjający uwidocznieniu różnic pomiędzy procesorami – przy słabszej karcie graficznej i/lub wyższych rozdzielczościach różnice byłyby znacznie mniej odczuwalne.
Porównanie wydajności procesorów AMD Ryzen 7 9850X3D i Ryzen 7 9800X3D w grach (X chi11eddog)
W grach takich jak Battlefield 6, Monster Hunter Wilds czy Doom: The Dark Ages praktycznie nie zaobserwowano żadnych zysków wydajności. Z kolei w tytułach takich jak GTA V: Enhanced, Final Fantasy XIV: Dawntrail oraz Cyberpunk 2077 model 9850X3D okazał się szybszy o około 3–5 proc. Jest to jednak niewielki wzrost, który w praktyce pozostanie trudny do zauważenia. Maksymalny przyrost wydajności odnotowano w Counter-Strike 2, gdzie wyniósł on nieco ponad 6 proc.
|Model
|AMD Ryzen 7 9700X
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|AMD Ryzen 7 9850X3D
|Generacja
|Zen 5
|Zen 5
|Zen 5
|Rdzenie/wątki
|8/16
|8/16
|8/16
|Taktowanie/Boost
|3,8/5,5 GHz
|4,7/5,2 GHz
|4,7/5,6 GHz
|Pamięć L2
|8x 1 MB
|8x 1 MB
|8x 1 MB
|Pamięć L3
|32 MB
|96 MB
|96 MB
|Kontroler RAM
|DDR5-5600
|DDR5-5600
|DDR5-5600
|Grafika
|Radeon
(2x CU RDNA 2)
|Radeon
(2x CU RDNA 2)
|Radeon
(2x CU RDNA 2)
|Współczynnik TDP
|65 W
|120 W
|120 W
|Sugerowana cena
|359 dol.
|479 dol.
|499 dol.
Czy warto dopłacić do AMD Ryzen 7 9850X3D?
Nowy procesor faktycznie oferuje nieco wyższą wydajność w grach, jednak różnice sprowadzają się do pojedynczych procentów, które trudno będzie odczuć podczas realnej rozgrywki.
Warto również dodać, że Ryzen 7 9850X3D został wyceniony nieco wyżej – 499 dol. wobec 479 dol. za model 9800X3D. W Polsce różnica ta może być jeszcze większa, ponieważ Ryzen 7 9800X3D zdążył już nieco potanieć od premiery. W praktyce dopłata w polskich sklepach może sięgnąć nawet 150–200 zł, co sprawia, że sens wyboru nowszego modelu pozostaje dyskusyjny. Przynajmniej na początku, bo 9850X3D zapewne też z czasem potanieje.
Niektóre sklepy pospieszyły się i rozpoczęły już sprzedaż nowego procesora. Użytkownik dobum opublikował na platformie Reddit zdjęcia swojego Ryzen 7 9850X3D.
