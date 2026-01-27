Nowa grafika Intel deklasuje układy AMD. Pierwsze testy w sieci

W sieci pojawiły się pierwsze testy laptopów z nowymi procesorami Intel Core Ultra 300 (Panther Lake). Szczególnie imponująco prezentuje się wydajność zintegrowanej grafiki – nowy układ deklasuje układy AMD i osiągami zbliża się do karty GeForce RTX 4050.

Premiera procesorów Intel Core Ultra 300 (Panther Lake) już za nami, a ich realną wydajność pokazują dopiero niezależne testy. To właśnie zewnętrzne pomiary pozwalają rzetelnie ocenić postęp nowej generacji względem poprzedników i konkurencyjnych układów.

Nowa generacja procesorów

Procesory Intel Core Ultra 300 wprowadzają nową konstrukcję opartą na kilku oddzielnych układach krzemowych. Kluczowe jądro z rdzeniami obliczeniowymi zostało wykonane w nowoczesnym procesie technologicznym Intel 18A, natomiast pozostałe elementy, takie jak układ graficzny i moduły wejścia/wyjścia, są produkowane przez firmę TSMC.

Jednostki bazują na hybrydowej architekturze, łączącej różne typy rdzeni: wydajne P-Core (Cougar Cove), energooszczędne E-Core (Darkmont) oraz niskonapięciowe (Darkmont LP), co ma przełożyć się na lepszą równowagę między wydajnością a efektywnością energetyczną.

Istotnym usprawnieniem w procesorach Panther Lake jest nowa generacja zintegrowanej grafiki Intel Xe3 (Celestial), która ma zapewnić znaczący wzrost wydajności względem poprzednich rozwiązań. Dodatkowo Intel zastosował szybszy i wydajniejszy układ NPU, zaprojektowany z myślą o obsłudze zadań opartych na sztucznej inteligencji, co wpisuje się w rosnące znaczenie funkcji AI w nowoczesnych komputerach.

Topowa wydajność grafiki

W sieci pojawiły się pierwsze testy laptopów opartych na topowym procesorze Intel Core Ultra X9 388H. Układ oferuje łącznie 16 rdzeni: 4 wydajne P-Core, 8 energooszczędnych E-Core oraz 4 niskonapięciowe rdzenie E-Core LP. Na szczególną uwagę zasługuje również zintegrowany układ graficzny Arc B390, wyposażony w aż 12 rdzeni Xe, który w testowanych konfiguracjach współpracował z szybkimi pamięciami LPDDR5x-9600, co dodatkowo podnosi ogólną wydajność platformy.



Średnia wydajność w grach przy różnych limitach mocy (źródło: ComputerBase)



Średnia wydajność w grach (źródło: Notebook Check)

Według testów opublikowanych w sieci, Core Ultra X9 388H z grafiką Arc B390 w grach zapewnia dużo lepszą wydajność niż konkurencyjny Ryzen AI 9 HX 370 z grafiką Radeon 890M. Mówimy o ogromnym wzroście wydajności - osiągi dorównują tanim gamingowym laptopom z samodzielną kartą graficzną GeForce RTX 4050 (działającej z niższymi limitami mocy). Jedynym zagrożeniem okazują się topowe układy Ryzen AI Max 390 i 395 z dużo wydajniejszą grafiką Radeon 8050S i 8060S.



Średnia wydajność w programach (źródło: Notebook Check)



Wydajność w renderowaniu za pomocą wszystkich i jednego wątku (źródło: ComputerBase)

W programach wydajność nie wygląda już tak spektakularnie. Procesor oferuje zbliżone osiągi do poprzednika – Core Ultra 9 285H – oraz do konkurencyjnego Ryzen AI 9 HX 370.

Oczywiście mówimy tutaj o topowym modelu z nowej serii, który trafi do najmocniejszych, a zarazem najdroższych laptopów. Producent przygotowuje również słabsze procesory z rodzin Core Ultra 300 oraz Core 300, wyposażone w mniej wydajne układy graficzne. Naturalnie rozwiązania te mają konkurować z niższymi segmentami oferty AMD, zarówno pod względem wydajności, jak i efektywności energetycznej.

Intel nie widzi konkurencji w Ryzen AI Max 300

Nowy zintegrowany układ graficzny Intela oferuje bardzo wysoką wydajność, co wyraźnie pokazuje, jak duży postęp firma poczyniła w tym obszarze. Laptopy, które standardowo nie są projektowane z myślą o grach i nie posiadają samodzielnej karty graficznej, będą w stanie zapewnić komfortową rozgrywkę w nowszych tytułach przy średnich ustawieniach graficznych. To istotna zmiana, która znacząco poszerza możliwości klasycznych konstrukcji.

Teoretycznie jedyną realną konkurencją mogą okazać się laptopy oparte na procesorach AMD Ryzen AI Max, jednak ich dostępność na polskim rynku pozostaje bardzo ograniczona – nawet rok po premierze można je policzyć na palcach jednej ręki, a ceny często sięgają kilkunastu tysięcy złotych.

Co więcej, Intel otwarcie przyznaje, że nie planuje bezpośredniej rywalizacji z platformą AMD Ryzen AI Max+ Strix Halo, sugerując, iż w tym segmencie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oddzielnego układu graficznego. W rozmowie z serwisem Club386 Tom Petersen, ekspert ds. technologii graficznych i przedstawiciel Intela, odniósł się również do konkurencyjnych rozwiązań AMD. Z jego perspektywy obecna technologia iGPU AMD nie jest wystarczająco konkurencyjna. Jak stwierdził: "obecny produkt AMD nie jest tak konkurencyjny, ani pod względem zużycia energii, ani pod względem wydajności w przeliczeniu na wat… z mojej perspektywy jesteśmy wyraźnie do przodu”, podkreślając przewagę Intela w obszarze efektywności i osiągów zintegrowanej grafiki.