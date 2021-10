Gruntowne przetestowanie niektórych technologii jest czasochłonne i wymaga dużych nakładów pracy. Czasami jednak błędy w działaniu niektórych funkcji wychodzą dopiero po latach – tak się stało w przypadku AMD SME, czyli jednej z kluczowych technologii procesorów Ryzen.

Technologia AMD powoduje problemy z działaniem Linuxa

Technologia AMD SME (Secure Memory Encryption) odpowiada za szyfrowanie pamięci operacyjnej, co poprawia bezpieczeństwo poufnych danych w razie próby włamania lub ataku na komputer. Funkcja została wprowadzona w 2017 roku wraz z pierwszymi modelami Ryzen 1000 (Summit Ridge), ale jest obecna we wszystkich kolejnych generacjach procesorów.

Niedawno, jeden z programistów zajmujących się Linuksem - Paul Menzel, odkrył, że technologia AMD SME może powodować problemy z uruchomieniem systemu Linux oraz sporadyczne problemy z tzw. czarnym ekranem. Menzel do zidentyfikowania problemu posłużył się starszą konfiguracją opartą o procesor Ryzen 3 2200G i płytę główną AMD B350, ale podobno ma ona występować we wszystkich procesorach AMD Ryzen.

Programiści przekazali zgłoszenie do zespołu odpowiedzialnego za Debiana, co daje nadzieję na wprowadzenie odpowiednich poprawek w jądrze (tutaj znajdziecie zawiadomienie programistów). Póki co jednak technologia AMD Secure Memory Encryption domyślnie została wyłączona pod Linuksem.

Korzystasz z Windowsa? Możesz spać spokojnie

Technologia AMD SME została zaprojektowana z myślą o użytkownikach biznesowych i korporacyjnych, więc jej działanie (lub niedziałanie) będzie istotne głównie dla nich. Jeżeli korzystacie z Windowsa, a komputer głównie służy Wam do przeglądania Internetu, grania w gry czy kontaktu ze znajomymi, to pewnie nawet nie zauważycie różnicy (a tym bardziej problemów z uruchamianiem systemu). Większe znaczenie mogą mieć problemy ze spadkiem wydajności pod Windows 11.

Źródło: NeoWin, ComputerBase