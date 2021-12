Mówi się, że w Chinach podrabiają wszystko. I tak, dotyczy to także procesorów – spółka THATIC produkuje modele Hygon, które de facto są kopiami układów AMD. W sieci pojawiły się testy takich jednostek.

Spółka THATIC została powołana w 2016 roku, jako kooperacja prywatnych i państwowych podmiotów z Chin oraz koncernu AMD (więcej o spółce pisaliśmy tutaj). W tym momencie najbardziej powinno Was interesować to, że producent zajmuje się wytwarzaniem procesorów na bazie licencji AMD – de facto mamy do czynienia z kopią układów Ryzen i Epyc przeznaczonych na chiński rynek (kooperacja dotyczy jednak tylko pierwszej generacji architektury Zen).

Jak wypadają chińskie procesory Hygon?

Hygon C86 3185 - testy podrobionych procesorów AMD

Na kanale EJ Hardware pojawiły się testy "gamingowej" platformy z dwoma procesorami Hygon C86 3185 – jednostka została wyposażona w 8 rdzeni/16 wątków Zen, 4 MB pamięci podręcznej L2 i 16 MB pamięci podręcznej L3. Układ został wykonany w 14-nanometrowej litografii, a jego współczynnik TDP wynosi 95 W.

Można zatem powiedzieć, że Hygon C86 3185 oferuje specyfikację zbliżoną do modelu Ryzen 7 1700X. Najważniejsza różnica dotyczy niższego taktowania i możliwości tworzenia wieloprocesorowych konfiguracji (układy są łączone za pomocą magistrali Infinity Fabric przez PCI-Express).

Model Generacja / litografia Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 TDP Hygon C86 3185 Zen / 14 nm 8/16 2,0/3,4 GHz 8x 512 KB 16 MB 95 W AMD Ryzen 7 1700X Zen / 14 nm 8/16 3,4/3,8 GHz 8x 512 KB 16 MB 95 W AMD Ryzen 5 5600X Zen 3 / 7 nm 6/12 3,7/4,6 GHz 6x 512 KB 32 MB 65 W

Konfiguracja z dwoma procesorami Hygon C86 3185 (16 rdzeni/32 wątki) w wielowątkowych testach pokonała 6-rdzeniowy/12-wątkowy model Ryzen 5 5600X (Zen 3), co nie powinno być dla nas specjalnym zaskoczeniem. W teście pojedynczego rdzenia lepszy okazał się Ryzen, który korzysta z nowszej architektury i pracuje z wyższymi zegarami.

Model Cinebench R20 (1 wątek) Cinebench R20 (test wielowątkowy) Cinebench R23 (1 wątek) Cinebench R23 (test wielowątkowy) Blender (BMW) x264 Benchmark PCMark 10 AMD Ryzen 5 5600X 598 4536 1536 11 717 3:33.06 60.5 12 089 2x Hygon C86 3185 304 5065 655 13 214 2:44.65 40.5 7618

Procesory Hygon są dostępne tylko na chińskim rynku, więc dla nas w zasadzie pozostają ciekawostką. Jeżeli jednak jesteście zainteresowani szczegółami, zerknijcie na filmik poniżej (ostrzegamy, że pani z miniaturki mówi tylko po chińsku, więc trudno ją zrozumieć).

Źródło: YouTube @ EJ Hardware