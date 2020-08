Premiera nowych procesorów AMD Ryzen to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń nadchodzących miesięcy. Powinniśmy oczekiwać nie tylko wprowadzenia nowej mikroarchitektury, ale też zwiększenia zgarów – te mają sięgać prawie 5,0 GHz.

Procesory AMD Ryzen 3000 okazały się strzałem w dziesiątkę i szybko zyskały na popularności. Producent nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje się do wydania nowych modeli, które zaoferują jeszcze lepsze możliwości.

AMD zapowiada nowe procesory Ryzen

AMD nie ujawnia zbyt wielu szczegółów na temat nowych procesorów. Wiemy, że jednostki będą bazować na nowej architekturze Zen 3 i zostaną wykonane w 7-nanometrowej litografii TSMC. Wprowadzenie nowych rdzeni powinno się przełożyć na poprawę wydajności, ale póki co jeszcze nie znamy szczegółów na ten temat.

Warto dodać, że procesory będą kompatybilne z podstawką AM4 – będzie można je zamontować zarówno na nowych płytach głównych z serii 500, jak i starszych modelach z serii 400.

AMD testuje próbki inżynieryjne procesorów

Wiemy, że AMD od pewnego czasu testuje inżynieryjne wersje nowych procesorów. Szczególnie ciekawie wyglądają przecieki, które opublikował Igor Wallossek z serwisu Igor’sLAB - producent obecnie posługuje się próbkami w rewizji B0:

100-000000065-04_46/36_Y

100-000000061-06_49/37_Y

Nowe próbki zostały wyposażone w 16 rdzeni i 32 wątki i pracują z zaskakująco wysokim taktowaniem – warto zwrócić uwagę na drugi model, którego bazowy zegar wynosi 3,7 GHz, a tryb Boost sięga 4,9 GHz (to o 200/200 MHz więcej niż osiąga Ryzen 9 3950X).

Jeżeli dobrze Was znamy, teraz pewnie zaczęliście się zastanawiać, czy nowe jednostki finalnie osiągną „magiczne” 5,0 GHz. Na ten moment jednak trudno to ustalić. Niezależnie czy będzie to 5,0 GHz czy 4,9 GHz, nowe procesory na pewno zaoferują lepsze osiągi także w wyniku podniesienia zegarów.

Kiedy premiera nowych procesorów AMD Ryzen?

Nie wiadomo też jakie oznaczenie będą nosić nowe procesory. Niedawno pojawiły się spekulacje, jakoby producent pominął serię Ryzen 4000 i od razu przeszedł do Ryzen 5000 (16-rdzeniowy model zapewne nosiłby wtedy oznaczenie Ryzen 9 5950X).

Wszystko powinno stać się jasne w najbliższych miesiącach – według zapowiedzi producenta, nowe procesory mają zadebiutować jeszcze w tym roku.

Źródło: AMD, IgorsLAB

