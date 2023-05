Premiera procesorów Intel meteor Lake dopiero przed nami, ale podczas targów Computex 2023 producent zaprezentował prototypowego laptopa z takim układem. Nowe jednostki pozwalają lepiej wykonywać zadania związane ze sztuczną inteligencją.

Procesory Intel Meteor Lake to jedna z najważniejszych premier nadchodzących miesięcy. Producent wprowadzi tutaj całkowicie nową konstrukcję, która ma przełożyć się na jeszcze lepsze funkcjonowanie laptopów (według najnowszych informacji, takich układów najprawdopodobniej nie zobaczymy w komputerach stacjonarnych). Podczas targów Computex 2023 zaprezentowano prototypowego laptopa z takim układem.

Intel stawia na sztuczną inteligencję

Nowa generacja procesorów to połączenie nie tylko procesora (CPU) i układu graficznego (GPU), ale też specjalnego układu do wspomagania zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją (VPU). Mówimy o zintegrowaniu w procesorze dedykowanego układu zbliżonego do chipu Movidius VPU stosowanego w modułach Intel Neural Compute Stick.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji jest coraz powszechniejsze, a wprowadzenie dedykowanej jednostki powinno być efektywniejsze niż korzystanie z procesora i/lub układu graficznego. Co więcej, w przypadku laptopów mato być również bezpieczniejsze rozwiązanie względem systemów chmurowych.

Laptop z procesorem Meteor Lake - jak to działa w praktyce

Podczas targów Computex 2023 zaprezentowano prototypowego laptopa z nowym procesorem, który miał służyć jako demonstrator nowej technologii.

Dokładne oznaczenie układu jeszcze nie jest znane, ale producent przewidział tutaj 6 wydajniejszych rdzeni P-Core, 8 słabszych rdzeni E-Core, a do tego najprawdopodobniej jeszcze 2 dodatkowe rdzenie do zarządzania energią. Konstrukcja obejmuje także 18 MB pamięci podręcznej L2 oraz 24 MB pamięci podręcznej L3.

Nowy procesor zademonstrowano na przykładzie dodatkowych efektów używanych przy wideokonferencjach. Wykorzystanie jednostki VPU ma przekładać się na lepszą efektywność energetyczną względem używania samego CPU/GPU (niższy pobór mocy, dłuższy czas pracy na baterii i cichszą pracę), aczkolwiek przed premierą trudno jeszcze wysnuwać daleko idące wnioski. Kluczową kwestię ma odgrywać oprogramowanie, które będzie jeszcze optymalizowane pod kątem wykorzystania dodatkowej jednostki VPU.

Więcej informacji o procesorach Intel Meteor Lake powinniśmy poznać w nadchodzących miesiącach. Pozostaje zatem cierpliwie czekać...

