Zastanawialiście się kiedyś, czy można stosować ketchup lub pastę do zębów jako pastę termoprzewodzącą? Już nie musicie tego sprawdzać! W sieci pojawił się test nietypowych zamienników pasty termoprzewodzącej.

Dobre chłodzenie podzespołów ma wpływ na stabilną pracę komputera - istotną rolę odgrywa tutaj nie tylko samo chłodzenie, ale też pasta termoprzewodząca, która wspomaga przekazywanie ciepła. Czy koniecznie trzeba tutaj stosować pastę termoprzewodzącą?

Ketchup jako pasta termoprzewodząca?

Użytkownik AssassinWarlord z niemieckiego forum ComputerBase przeprowadził ciekawy test, w którym sprawdził alternatywy pasty termoprzewodzącej – wśród nich znalazły się nietypowe zamienniki, takie jak: ketchup, ziemniaki, ser, pasta do zębów czy krem dla dzieci. Testy przeprowadzono na karcie graficznej Radeon R7 240, czyli słabszym modelu, który nie generuje zbyt dużo ciepła. Pełny wpis znajdziecie tutaj (po niemiecku).

Wnioski mogą być zaskakujące. Ziemniaki, ser i krem dla dzieci nie nadają się jako zamiennik pasty termoprzewodzącej. Karta osiągała tutaj zbyt wysokie temperatury, co prowadziło do throttlingu. Dużo lepiej natomiast wypadł ketchup (aczkolwiek to nadal dużo gorszy wynik niż tradycyjna pasta termoprzewodząca Arctic MX4).



Testy przeprowadzono na karcie graficznej Radeon R7 240 z dołożonym wentylatorem

Test należy traktować jako ciekawostkę. Nie polecamy stosować ketchupu jako pasty termoprzewodzącej (zawarta w nim woda może doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia sprzętu). Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie zastosowanie tradycyjnej pasty termoprzewodzącej.

Źródło: Forum ComputerBase