Coraz więcej dowiadujemy się o ograniczeniach jakie zaserwuje nam Android 11. Wśród nich są takie, które dotyczą funkcjonalności urządzeń stosujących ten system.

Android 11 wprowadzi wiele pozytywnych zmian do podstawowego systemu operacyjnego dla większości smartfonów na świecie (udziały rynkowe wynoszą obecnie około 75%), ale też nałoży pewne restrykcje. Część z nich dotyczy funkcji fotografowania oraz obsług pamięci RAM w telefonie. Zmiany pojawią się wraz z nowym systemem w ostatnim kwartale 2020 roku. Obecnie testujący mają dostęp do wersji beta 2 tego systemu.

Bez modyfikacji zdjęć, nad którą użytkownik nie ma kontroli

W przypadku zdjęć specyfikacja Android 11 zakłada, że żaden producent telefonu nie będzie mógł korzystać z funkcji upiększania lub modyfikacji zdjęć na etapie odczytu danych z sensora. Teoretycznie oznacza to, że dostaniemy szansę na uzyskanie zdjęć takich jakimi one są w rzeczywistości, a walka pomiędzy telefonami na ich jakość stanie się uczciwsza.

Ta kwestia poruszana jest przede wszystkim w związku z funkcjami upiększania twarzy stosowanymi przez niektórych producentów. Upiększanie oznacza zmianę kształtu twarzy, korektę cery i ogół zmian, które mozna tak opisać. Jednak te funkcje nie znikną. Można przypuszczać, że takie tryby jak Portret będa wciąż istnieć, bo aplikują one działania upiększające już po wykonaniu i odczycie zdjęcia. Co prawda są one narzucone, ale jeśli to się nam nie podoba, to mamy do dyspozycji podstawowy tryb fotografowania nazywany zwykle Zdjęcie.



Upiększanie w aplikacji aparatu w telefonie to już nie tylko cyfrowy makijaż, ale także cyfrowa plastyka twarzy

I ograniczenia narzucone przez Android 11 dotyczyć będą właśnie tych podstawowych trybów fotografowania. Chodzi o to, by użytkownicy mogli otrzymać obraz, który odpowiada rzeczywistości (na tyle na ile jest w stanie przekazać ją sensor aparatu), a nie jej zafałszowany obraz. Również w trybie Portret można spodziewać się zmiany domyślnego trybu działania. Upiększanie nie będzie włączone domyslnie, a jego wyłącznie będzie oznaczać dokładnie wyłączenie, a nie tylko ograniczenie korekt.

Postprocessing na późniejszym etapie, po rejestracji zdjęcia będzie dozwolony, a tak dzieje się w przypadku trybów Portretowych. Przyjrzyjcie się fotografii portretowej tuż po jej wykonaniu - jeśli zrobicie to szybko, zobaczycie jak zmienia się obraz w wyniku działań nałożonych przez oprogramowanie aparatu. Przypuszczam, że to się nie zmieni w 11tce.

Mówiąc o zafałszowanym obrazie mam na myśli nie tylko upiększanie, ale też wszelkie nadmiarowe działania, które służą poprawie wyglądu zdjęcia. Często są one nawet wskazane, ale osobiście liczę, że użytkownik będzie miał jeszcze większą nad nimi kontrolę i nie będą one wymuszane przez oprogramowanie aparatu.

Pełny Android 11 tylko dla telefonów w więcej niż 2 GB RAM

Druga zmiana, której można się spodziewać w Android 11 to ograniczenie działania pełnej wersji systemu do telefonów, które mają więcej niż 2 GB RAM na pokładzie. Smartfony z mniej pojemną pamięcią RAM wciąż będą mogły korzystać z Androida, ale będzie to już tylko Android Go, czyli odchudzona wersja systemu. Dotychczas poprzeczką, która zakładała stosowanie Android Go był 1 GB RAM.

Google zakłada też taryfę ulgową dla telefonów z pamięcią 2 GB RAM, które już wcześniej używały pełnego Androida. Na nich również zadziała najnowsza pełna wersja systemu. Za to te telefony, które mają 512 MB RAM, a takie jeszcze istnieją na rynku, nie doczekają się już żadnych zmian. Nie będzie można na nich uruchomić już nawet usług Google, a zarazem korzystać nawet z Androida Go. Ale z tego powodu nie będziemy chyba za bardzo płakać.

Źródło: inf. własna, XDA Developers

