Aplikacje i usługi Google od dłuższego czasu oficjalnie nie działają w telefonach Huawei. Dobrze o tym wiedzieć, by po zakupie nie spotkała kogoś przykra niespodzianka. Tak samo jak warto znać sposoby na ominięcie przynajmniej części sankcji.

Czemu Huawei nie ma Google?

Chociaż pojawiały się pewne poszlaki, ban dla Huawei zaskoczył nie tylko użytkowników, ale chyba również samego producenta. Trochę czasu minęło, ponieważ mówimy o wydarzeniu z maja 2019 r. Właśnie wtedy Huawei został wpisany na tzw. "czarną listę" prowadzoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

Podobny los spotkał też kilka innych chińskich firm. W praktyce znalezienie się na cenzurowanym amerykańskich władz oznaczało dla Huawei konieczność dostosowania się do zupełnie nowej sytuacji. W produkowanych smartfonach tej chińskiej marki może być stosowany Android tylko w wydaniu AOSP (Android Open Source Project). O wsparciu Google i łatwym dostępie do popularnych aplikacji i usług takich jak Google Play, Gmail, YouTube, Mapy czy Chrome trzeba zapomnieć. Huawei nie może nabywać amerykańskich technologii i współpracować z tamtejszymi firmami (chyba, że dostaną one stosowne pozwolenie na prowadzenie interesów ze znajdującą się pod kontrolą chińską marką).

Początkowo sugerowano, że być może sankcje wobec Huawei zostaną złagodzone, ale nic takiego do tej pory się nie wydarzyło. Przeciwnie, rozszerzono je. W efekcie kupując nawet najdroższy telefon Huawei trzeba liczyć się nie tylko z brakiem oficjalnego dostępu do usług Google, ale również z nieobecnością modułów odpowiadających za łączność 5G.

Jak radzi sobie Huawei bez Google?

Jeszcze kilka lat temu (przed wspomnianymi wydarzeniami) Huawei był jednym z liderów rynku smartfonów. Jego propozycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem także w Polsce. Królowały w zestawieniach obejmujących nie tylko najlepsze chińskie telefony, ale też najlepsze smartfony flagowe czy najciekawsze smartfony do zdjęć.

Jak jest teraz? Dużo gorzej, ale widać, że nie sprawdził się najczarniejszy scenariusz. Huawei nie zniknął z rynku. Zdecydowana większość statystyk pokazuje, że aktualnie plasuje się daleko za liderami, na dobre wypadł z pierwszej piątki najpopularniejszych producentów smartfonów, ale absolutnie nie pozostaje niezauważony.

Chociażby z danych publikowanych przez statcounter wynika, że w ujęciu globalnym Huawei pozostaje w dziesiątce najpopularniejszych producentów smartfonów. Można zauważyć, że już nie traci, a coraz częściej pojawiają się komentarze nie tylko stroniących od Huawei, ale też zadowolonych i udanie zaadoptowanych się do nowego środowiska - HMS.

Sklep Play nie działa Huawei. Jak zainstalować Google w telefonie Huawei?

Przypomnieliśmy już, dlaczego w Huawei nie ma Google Play. Na co w związku z tym można liczyć sięgając po telefon tego producenta. Na znaną nakładkę EMUI oraz HMS, czyli Huawei Mobile Services.

Zamiast sklepu Google Play użytkownicy otrzymują AppGallery. Samo korzystanie z niego nie jest problemem. Co innego baza oferowanych tam aplikacji, która prezentuje się znacznie skromniej niż w przypadku Google Play. Mimo tego, że Huawei od dłuższego czasu robi co może, aby oferta jego sklepu systematycznie się rozrastała.

W AppGallery nie znajdziemy nie tylko aplikacji Google, ale też wielu innych równie popularnych. Jak z tym żyć? Można korzystać z wersji przeglądarkowych, ale nie jest to dla wszystkich odpowiednio wygodne. Pewnym ratunkiem są dwie drogi, które podpowiada sam Huawei.

W telefonach tej chińskiej marki można znaleźć narzędzie Petal. Z jego poziomu można wyszukiwać aplikacje niedostępne w Google Play. Niestety, w niektórych przypadkach działanie aplikacji może być niepoprawnie, a niekiedy użytkownik zostanie odesłany do skorzystania z przeglądarki. Zacznie lepiej pod względem skuteczności wypada narzędzie GSpace. Odpowiada ono za swojego rodzaju maskowanie telefonu Huawei, który zostaje uwierzytelniony jako jedno z urządzeń mających dostęp do GMS (Google Mobile Services). Wymaga to odrobiny cierpliwości, ale jest skuteczniejsze i daje możliwość korzystania także z aplikacji Google. Szczegółowy poradnik korzystania z GSpace prezentowaliśmy w oddzielnej publikacji.

Kiedy Huawei wróci do Google?

Nie zanosi się na to, aby polityczne stosunki na linii USA-Chiny mogły w najbliższym czasie ulec zmianie na lepsze. Tym samym trudno oczekiwać, że w nowe telefony Huawei będą oferować Androida w pełnej wersji.

Ciekawie byłoby zobaczyć reakcję Huawei. Firma włożyła naprawdę dużo wysiłku w swój ekosystem i niezmiennie przekonuje, że bez Google można żyć. Niektórzy użytkownicy i analitycy branżowi sugerują jednak, że gdyby tylko pojawiła się taka możliwość z ochotą sięgnęłaby po pełnoprawnego Androida.