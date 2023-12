Ani Android 14, ani tym bardziej Android 13 nie podają informacji o kondycji baterii smartfona. Nowa funkcja może jednak pojawić się w nadchodzącym systemie Android 15. Urządzenia z Androidem w końcu zaoferowałyby podobne możliwości, jak sprzęt systemem Apple iOS.

Starzejący się sprzęt i słabnąca kondycja baterii często jest głównym argumentem za zakupem nowego smartfona. Czasami nawet wybieramy urządzenia z pojemniejszą baterią. Jak zorientować się, że sprzęt traci swoją żywotność? Smartfony iPhone z systemem iOS podają takie informacje w ustawieniach (np. 90%). W przypadku Androida można posiłkować się odczuciami lub dodatkowymi aplikacjami. Wkrótce może się to zmienić.

Android już teraz monitoruje baterię

System Android zbiera w tle wiele statystyk związanych z baterią, jednak do tej pory nie były one dostępne dla użytkowników. Sytuacja zaczęła się zmieniać za sprawą najnowszej wersji systemu - Android 14, która wprowadziła pierwsze konkretne opcje pozwalające śledzić stan baterii.

W najnowszej aktualizacji systemu Android 14 dodano menu "Informacje o baterii" (Battery information), które informuje o dacie produkcji i cyklach ładowania urządzenia.

Jak wskazują redaktorzy serwisu Android Authority, nie są to jedyne statystyki dotyczące baterii, które Android 14 może udostępniać aplikacjom za pośrednictwem nowych interfejsów API. W plikach systemu doszukano się szczegółów dotyczących stanu baterii - dacie pierwszego użycia, stanu naładowania czy właśnie kondycji baterii.

Co prawda istnieje sposób, by wymusić pojawienia menu z informacjami o kondycji baterii (Battery health), jednak i tak nie pokazuje ono żadnych danych (jedynie widnieje tam komunikat o stopniowej degradacji ogniwa, co powoduje skrócony czas pracy urządzenia).

Android 15 poda kondycję baterii?

Wiele na to wskazuje, że informacje o kondycji baterii pojawią się w kolejnej wersji systemu Android – być może właśnie w Android 15.

Redaktorzy serwisu Android Authority odkryli w plikach systemowych inne opcje, które wkrótce mogą pojawić się w smartfonach. W tym także informację o wersji akumulatora – system miałby informować, czy w środku znajduje się oryginalna, wymieniona, czy też nieobsługiwana (nierozpoznana) część.

Źródło: Android Authority