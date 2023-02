Dobre darmowe programy do edycji grafiki czasem stają się zbyt dobre i płatne. Taka niemiła niespodzianka od kilku dni czeka na użytkowników przeglądarkowych Pixlr X oraz Pixlr E. Czy istnieje sposób, żeby ominąć opłaty?

Aplikacje Pixlr to do niedawna najlepsze darmowe programy do edycji zdjęć w wersji przeglądarkowej. Przy ich pomocy każdy właściciel dwóch lewych rąk mógł doświadczyć sukcesu na polu domorosłej obróbki zdjęć. Dziesiątki filtrów, łatwe usuwanie niepożądanych elementów i banalny poziom trudności na wypadek wycinania i kadrowania, pozostawały do naszej dyspozycji bez opłat. To zmieniła ostatnia aktualizacja, dzięki której zachowanie efektów naszych trudów stało się płatne.

Za co trzeba zapłacić korzystając z aplikacji Pixlr?

Bez opłat w aplikacja Pixlr nadal możemy podziałać. Edycja zdjęć nie wymaga logowania i za zabawy filtrami nikt niczego od nas nie chce. Problem pojawia się, kiedy chcemy pobrać trzecie przerobione w aplikacji zdjęcie tej samej doby.

Komunikat o ilości pobranych zdjęć w aplikacji Pixlr E

Okazuje się, że przekroczyliśmy limit i uzyskamy efekty swojej pracy tylko decydując się na abonament.

Ile kosztuje Pixlr?

Subskrypcja Pixlr nie jest szczególnie droga. Do wyboru mamy trzy rodzaje dostępów o różnym zakresie możliwości

Wskazane cenniki to jednak nie wszystko. Po wybraniu każdego z pakietów doliczany jest podatek i opłaty dodatkowe, które opcję Pixlr Plus windują do poziomu 2,15 USD, a Pixlr Team do 12,99 USD miesięcznie.

Czy można efektywnie używać Pixlr bez opłat?

Istnieje sposób dzięki któremu możemy zabawiać się z Pixlr w nieskończoność bez wydawania pieniędzy. Jest on jednak irytujący i oznacza pożegnanie z zawartością dotychczasowej biblioteki dzieł własnych. Nie nadaje się więc dla praktyk zakrawających o profesjonalizm. Subtelne podrasowanie kilku fotek i pobranie ich w celach wszelakich jest jednak możliwe.

Należy uruchomić aplikację w karcie incognito / trybie prywatnym i odpuścić sobie logowanie. Ta czynność wymagana jest przed rozpoczęciem edycji i za każdym razem, kiedy wyczerpiemy limit dwóch pobrań, musimy ją powtórzyć.

