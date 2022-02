W metaversie, jak i całym Internecie można napotkać wiele toksycznych zachowań. Wirtualna przestrzeń daje duże pole do nadużyć, dlatego Microsoft chce zabezpieczyć użytkowników AltspaceVR. Jakie zmiany szykuje?

AltspaceVR to społecznościowa platforma VR, której od 2017 roku właścicielem jest Microsoft. Mimo, że ten metaverse jest opisywany jako "najlepsze miejsce, w którym można uczestniczyć w pokazach na żywo, spotkaniach, fajnych zajęciach i nie tylko z przyjaznymi ludźmi z całego świata", to niekiedy można trafić na osoby nastawionych inaczej, niż przyjaźnie. Za przykład tego, że w wirtualnej przestrzeni nie zawsze można czuć się bezpiecznie, warto wymienić chociażby Horizon World firmy Meta (dawniej Facebook), w którym użytkowniczka padła ofiarą molestowania. Microsoft chce podjąć środki ostrożności, by takie sytuacje nie miały miejsca.

AltspaceVR ma chronić przed nękaniem

W blogowym wpisie, który pojawił się na oficjalnej stronie AltspaceVR, została poruszona kwestia ewolucji tego typu platform, a także problemów, na jakie się w związku z tym natykają. Powinny one nie tylko pomagać ludziom nawiązywać kontakty, ale także być bardzo dobrze zabezpieczone przed niewłaściwym zachowaniem oraz nękaniem.

Aby poprawić bezpieczeństwo, zapowiedziano wprowadzenie następujących zmian:

Centra społecznościowe hostowane przez AltspaceVR ( w tym Campfire, News i Entertainment Commons) zostają usunięte.

Istniejąca bańka bezpieczeństwa (Safety Bubble) będzie teraz domyślnie włączona.

Nowi uczestnicy dołączający do wydarzeń zostaną automatycznie wyciszeni.

Jak jeszcze zostanie zwiększone bezpieczeństwo?

Powyższe miany wprowadzone natychmiastowo, natomiast w nadchodzących tygodniach ma zostać zwiększona moderacja na platformie oraz poprawiona ocena zawartości Wydarzeń. Do AltspaceVR ponadto będzie można logować się tylko kontem Microsoft. Młodsi użytkownicy znajdą się pod kontrolą rodziców:

Podobnie jak w przypadku Xbox, Windows i innych usług Microsoft, zintegrujemy konta MSA z Microsoft Family Safety, umożliwiając rodzicom zatwierdzanie lub ograniczanie dostępu do AltspaceVR dla 13+ członków rodziny, którzy pobierają AltspaceVR ze sklepu Microsoft Store. W nadchodzących miesiącach poinformujemy o dokładnym czasie i sposobie, w jaki rodzice mogą wprowadzić te zmiany.

Twórcy chcą, żeby każdy czuł się bezpiecznie w metaverse i zapewniają, że z dalszym rozwojem oraz innowacjami ochronę użytkowników będą zawsze traktować jako część fundamentu wirtualnego świata.

Korzystaliście z AltspaceVR?

