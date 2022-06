InPost w ostatnim czasie podjął dwie istotne decyzje, które wpłyną na postrzeganie marki, ale też na to jak wygodnie korzysta się z jej usług

Każdy z nas pewnie przynajmniej raz skorzystał z usług zakupowych przez internet. Być może też zdecydowaliście się na wybór opcji dostawy przesyłki do paczkomatu. A skoro paczkomat, to na pewno do głowy przychodzi wam jedna firma, czyli InPost. Owszem „paczkomatów” i "paczkopunktów" tworzonych przez inne firmy jest coraz więcej, ale to InPost kojarzy się nam jako pionier superwygodnego odbierania oraz nadawania przesyłek.

InPost na meczach reprezentacji jako strategiczny sponsor PZPN

Jednym ze sposobów zwiększania rozpoznawalności marki oprócz działań zmierzających do zwiększenia zadowolenia klientów, są kontrakty sponsorskie. Miłośnicy lekkiej atletyki znają pewnie InPost Athletic Team, czyli przedsięwzięcie, którego celem jest wsparcie tej dyscypliny sportu.

Teraz InPost postanowił zaangażować się także w piłkę nożną i został strategicznym partnerem PZPN i polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Logo InPost zobaczymy w tym roku podczas rozgrywek Ligi Narodów a także na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które w tym roku odbędą się w Katarze jesienią.

Przesyłka bez etykiety z OLX? Teraz to możliwe

InPost stosuje już kilka rozwiązań, które ułatwiają odbieranie i nadawanie paczek. Multiskrytka łącząca przesyłki od kilku dostawców, zdalne otwieranie skrytki bez interakcji z panelem dotykowym paczkomatu, czy szybkie zwroty towarów bez drukowania etykiety to właśnie takie ułatwienia.

Teraz do nich dołącza opcja wysyłania produktów, które sprzedajemy poprzez OLX, również bez drukowania etykiet. Opatrzeniem przesyłki odpowiednim oznaczeniem zajmie się już InPost, do nas tylko należy wygenerowanie odpowiedniego kodu w OLX poprzez zaznaczenie opcji „Nadawaj bez etykiety”. Kod QR, który otrzymamy w mailu lub bezpośrednio do aplikacji InPost, posłuży do otwarcia odpowiedniej skrytki w paczkomacie.

Łatwość nadania jaką daje brak konieczności drukowania etykiety jest na pewno ogromnym ułatwieniem. Nawet jeśli dysponujemy tuszem w drukarce, a nawet specjalnymi samoprzylepnymi etykietami, to ich przygotowanie zawsze kosztuje odrobinę czasu, który można poświęcić na coś innego.

Źródło: InPost