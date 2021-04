Akcesoria do telefonów

Apple zaprezentowało właśnie długo wyczekiwany lokalizator AirTag. Ile będzie kosztować?

Apple AirTag potwierdzone

Pierwsze plotki na temat pojawienia się lokalizatora od Apple pojawiły się po wprowadzeniu systemu iOS 13, a więc niecałe 2 lata temu.

Podczas dzisiejszej konferencji AirTag został oficjalnie potwierdzony. Urządzenie w formie niewielkiej pastylki będzie można przymocować niemal wszędzie. Dodatkowe akcesoria (breloki) umożliwią śledzenie lokalizacji kluczy, rowerów, czy też plecaków.

Lokalizacja będzie wyświetlana w dokładności co do kilkunastu centymetrów (w aplikacji Lokalizator) - a to za sprawą czipu U1.

Urządzenie jest wodoodporne (certyfikat IP67), a w obudowie umieszczono głośnik, który pomoże w odnalezieniu AirTaga.

Cena Apple AirTag

Urządzenie będzie dostępne w przedsprzedaży w najbliższy piątek, natomiast do sprzedaży trafi już 30 kwietnia. Cena AirTag to $29 za jedną sztukę i $99 za 4 urządzenia.

Źródło: Apple

