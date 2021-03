W sieci pojawiło się oficjalne stanowisko Apple odnośnie wycofania ze sprzedaży głośnika HomePod. Producent potwierdził, że jego produkcja została zakończona. W centrum uwagi Apple będzie teraz rozwój dobrze sprzedającego się HomePoda mini.

Wycofanie HomePoda z oferty Apple

Jeszcze tydzień temu informowaliśmy o możliwości zakończenia produkcji iMaca Pro. Teraz nadeszła kolej na usunięcie z oferty kolejnego produktu - HomePoda. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez Apple.

Duży HomePod zadebiutował w 2017 roku i był bezpośrednią konkurencją dla Amazon Echo. Przez cały okres sprzedaży jego dostępność była ograniczona do niewielu rynków (HomePod nie jest oficjalnie dostępny w Polsce). Na początku sprzedawany był za 349 USD, a ostatecznie jego cena spadła do 299 USD i utrzymywała się na tym poziomie do tej pory. Dużo, czy mało - to kwestia dyskusyjna, ale z pewnością można znaleźć tańsze głośniki bezprzewodowe.

Dlaczego Apple wycofuje HomePoda?

Decyzja o zaprzestaniu produkcji HomePoda mogła być wynikiem pojawienia się w ofercie nowego HomePoda mini, który jest zbyt dużą konkurencją dla większego modelu. Trudno się temu dziwić. Nowy głośnik Apple w wersji mini jest sprzedawany za 99 USD i oferuje naprawdę dobrą jakość dźwięku. Niestety koncern z Cupertino nie przedstawia wyników sprzedażowych wycofanego modelu, ale można przypuszczać, że są one dalekie od zadowalających.

Apple HomePod mini

HomePod mini stał się hitem od debiutu zeszłej jesieni, oferując klientom niesamowity dźwięk, inteligentnego asystenta i inteligentne sterowanie domem za jedyne 99 USD. Koncentrujemy nasze wysiłki na HomePod mini. Wycofujemy oryginalny HomePod, będzie on nadal dostępny do wyczerpania zapasów w sklepie internetowym Apple, w sklepach detalicznych Apple i u autoryzowanych sprzedawców Apple. Apple zapewni właścicielom HomePod aktualizacje oprogramowania oraz serwis i wsparcie w ramach Apple Care.

To oficjalne stanowisko Apple przekazane portalowi TechCrunch. Nie sprecyzowano w nim, jak długo HomePod będzie aktualizowany. Na pewno otrzyma wsparcie wraz z wprowadzeniem iOS 15.

Jeśli zastanawialiście się nad zakupem HomePoda to macie na to ostatnie chwile. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście okazję sprawdzić, jak działa HomePod mini.

