Decyzja o tym, iż smartfony z serii iPhone 12 będą oferowane w uszczuplonych zestawach wciąż budzi emocje. Chociaż producent okazuje się mieć z tego powodu kłopoty, wątpliwe aby cokolwiek się zmieniło.

Brazylia ukarała Apple za brak ładowarki do iPhone'a 12

Producenci mają swobodę co do tego, jakie produkty chcę oferować klientom. W pewnych ramach muszą jednak podporządkowywać się przepisom prawa panującym w danych krajach. Niekiedy są one na tyle rygorystyczne, że trudno się nie dostosować, w efekcie czego np. we Francji wszystkie smartfony Apple wciąż muszą być sprzedawane ze słuchawkami. Jeśli chodzi natomiast o brak ładowarki w zestawach ze smartfonami należącymi do serii iPhone 12, producent znalazł się na cenzurowanym nie tylko u niektórych użytkowników, ale również wybranych organów, chociażby w Brazylii.

Procon-SP, czyli tamtejsza (a konkretnie ze stanu Sao Paulo) agencja ochrony konsumentów, interweniowała u Apple jeszcze w październiku zeszłego roku. Argumentowano, że ładowarka jest istotną częścią telefonu i powinna być uwzględniana w zestawie z nim. A jeśli nie, należałoby przynajmniej obniżyć cenę.

Producent nie wydawał się jednak szczególnie zainteresowany dyskusjami, także przedstawianiem konkretnych argumentów, że jego działania niosą za sobą istotne korzyści dla środowiska. W efekcie Procon-SP zdecydowało się na nałożenie na Apple kary finansowej.

Apple ma zapłacić... 2 mln dolarów

Trudno jednak sądzić, że zrobi ona na producencie większe wrażenie. Mowa bowiem o karze w wysokości 2 mln dolarów. W tym miejscu warto wspomnieć np. o wynikach finansowych, jakie Apple wygenerowało w pierwszym kwartale tego roku. Przychody wyniosły około ponad 100 mld dolarów. Co więcej, wspomniana kara uwzględnia również „wprowadzającą w błąd reklamę” (związaną z wodoszczelnością iPhone'ów) oraz skargi klientów na brak reakcji ze strony producenta odnośnie problematycznego działania wybranych funkcji telefonów po aktualizacjach oprogramowania.

Oczywiście Apple ma możliwość odwołania się do sądu. Nie wiadomo, czy zdecyduje się na taki krok. Nie reagowało na działania Procon-SP, nie wydało też żadnego komentarza odnośnie decyzji tego organu.

Kupowaliście któregoś z nowych iPhone'ów? Brak ładowarki okazał się irytujący czy jesteście tu po stronie producenta?

Źródło: mashable

