GTA 6 za darmo? Jest haczyk. Sklep z Norwegii stawia jasny warunek

GTA 6 nadchodzi wielkimi krokami, a wokół premiery robi się coraz goręcej. Jeden ze sklepów ogłosił, że grę będzie można zdobyć za darmo – ale tylko pod jednym, dość nietypowym warunkiem.

GTA 6 to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier ostatnich lat. Po wcześniejszych opóźnieniach nową datę debiutu wyznaczono na 19 listopada 2026 r., czyli za około dziewięć miesięcy. Choć oficjalna cena gry nie została jeszcze ujawniona, można przypuszczać, że nie będzie ona należeć do najniższych.

Rozdają GTA 6

Tym większe zainteresowanie wzbudziła akcja promocyjna przygotowana przez norweski sklep Komplett. Firma poinformowała w mediach społecznościowych, że osoby, które urodzą dziecko dokładnie w dniu premiery – 19 listopada 2026 r. – otrzymają grę za darmo.

Szczegóły promocji pozostają jednak niejasne, ponieważ sklep nie opublikował regulaminu. Nie wiadomo więc, kto dokładnie będzie uprawniony do otrzymania egzemplarza, w jaki sposób należałoby potwierdzić narodziny dziecka ani czy w przypadku narodzin bliźniąt przysługiwałyby dwie kopie gry, np. na różne platformy - PlayStation i Xbox.

O czym będzie nowe GTA?

Grand Theft Auto VI przeniesie graczy do Vice City oraz stanu Leonida – fikcyjnych odpowiedników Miami i Florydy – oferując współczesną odsłonę kultowej metropolii znanej z wcześniejszych części serii.

Fabuła, inspirowana motywem Bonnie i Clyde, skupi się na duecie Jason Duval i Lucia Caminos; po raz pierwszy w historii głównej serii jednym z grywalnych protagonistów będzie kobieta. Jason, były żołnierz uwikłany w półświatek przemytników narkotyków, oraz Lucia, była więźniarka z Liberty City o burzliwej przeszłości, trafiają w sam środek rozległego spisku obejmującego cały stan.Gdy pozornie prosty napad wymyka się spod kontroli, bohaterowie muszą polegać wyłącznie na sobie, co napędza zarówno akcję, jak i podejmowane przez gracza decyzje.

Mapa gry ma być wyjątkowo rozbudowana – oprócz tętniącego życiem Vice City obejmie m.in. archipelag Leonida Keys, bagienne tereny Grassrivers, podupadłe Port Gellhorn czy przemysłową Ambrosię – zapewniając zróżnicowane tempo rozgrywki: od dynamicznych pościgów w centrum miasta po niebezpieczne wyprawy przez mokradła.