Tym smartfonom i tabletom ufa NATO. Możesz mieć je w domu

Konsumenckie urządzenia z reguły oferują zaawansowane mechanizmy zabezpieczające, ale te nie są na tyle szczelne, by zostały aprobowane przez wojsko. Na rynku są jednak smartfony i tablety, które przeszły testy bezpieczeństwa NATO.

Smartfony i tablety ze względu na swój multimedialny charakter przetwarzają sporo informacji. Rzadko kiedy przechodzą one testy, które pomogłyby zdobyć zaufanie wojska. W Polsce rygorystyczne testy przeszły smartfony Samsunga. To jednak test lokalny, który nie pokazuje siły mechanizmów zabezpieczających na całym świecie albo w podobnej wspólnocie.

Tymczasem na rynku są urządzenia, którym ufa NATO. iPhone i iPad stały się pierwszymi urządzeniami konsumenckimi, które uzyskały certyfikację do przetwarzania niejawnych informacji NATO. Dzięki temu iPhone’a i iPada można używać do przechowywania informacji niejawnych do poziomu Zastrzeżone NATO bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania.

Informację przekazał Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informacji (BSI) "W wyniku przeprowadzenia rozszerzonego, rygorystycznego audytu BSI dotyczącego bezpieczeństwa platformy iOS i iPadOS, możemy z przyjemnością potwierdzić zgodność tych rozwiązań z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w państwach NATO" - stwierdziła Claudia Plattner, przewodnicząca biura BSI.

Jak Apple udało się przejść kontrolę niemieckich służb?

Od teraz urządzenia z iOS oraz iPad OS z konfiguracją iNDIGO (iOS Native Devices in Government Operation, przeznaczona specjalnie dla rządów) są teraz uwzględnione w Katalogu produktów NATO Information Assurance. To efekt rozwijania mechanizmów obrony przed cyberprzestępstwami bezpośrednio w układach scalonych, sprzęcie oraz w oprogramowaniu.

"To osiągnięcie jest wyrazem uznania dla firmy Apple, która zmieniła tradycyjny sposób zapewniania bezpieczeństwa" - powiedział Ivan Krstić, wiceprezes Apple w pionie Security Engineering and Architecture. Uzyskana certyfikacja stanowi znaczący krok dla Apple, gdyż ich smartfony i tablety stały się jedynymi urządzeniami w branży spełniającymi wymogi państw NATO.

iPhone 17 Pro Max z iOS 26 przeszedł testy BSI

Urządzenia Apple już wcześniej zostały dopuszczone do przetwarzania niejawnych danych niemieckiego rządu. Aktualne zatwierdzenie przez NATO potwierdza ich możliwości. "Firma Apple stworzyła najbezpieczniejsze na świecie urządzenia dla wszystkich swoich użytkowników, a wbudowane w nie zabezpieczenia uzyskały teraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa w krajach NATO” - podkreśla Ivan Krstić.

Użytkownicy iPhone’ów i iPadów mogą korzystać z zabezpieczeń takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie biometryczne Face ID oraz technologia Memory Integrity Enforcement. "Bezpieczna transformacja cyfrowa będzie skuteczna tylko wtedy, gdy bezpieczeństwo informacji będzie uwzględniane od samego początku rozwoju produktów mobilnych" - podkreśliła Claudia Plattner, przewodnicząca niemieckiego biura BSI.

Źródło: Newsroom Apple