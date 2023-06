Apple chce, by iPhone’y były wytrzymalsze. W tym celu Amerykanie opracowali technologię, która może ostatecznie sprawić, że ich smartfony w ogóle nie będą potrzebować etui.

Etui jest dziś podstawowym akcesorium do smartfona. Być może już wkrótce iPhone nie będzie go potrzebować. Firma Apple ma pomysł na to, jak można zwiększyć wytrzymałość konstrukcji, eliminując przy tym wady dotychczasowych rozwiązań.

Tak Apple wzmocni konstrukcję iPhone’a

Firma Apple opatentowała technologię „Spatial Composites”. Dzięki niej konstrukcja iPhone’a może być znacznie bardziej odporna na zarysowania. Sekret polega na wzbogaceniu tworzywa sztucznego o dodatkowe materiały, takie jak ceramika czy metal.

Każdy z tych materiałów ma swoje plusy i minusy. Połączenie ich ma umożliwić uwydatnienie tych pierwszych i wyeliminowanie drugich. W efekcie konstrukcja będzie wytrzymalsza, a równocześnie łączność radiowa będzie przebiegać bezproblemowo.

Co ważne, możliwość precyzyjnego rozmieszczenia tych dodatków ma pozwolić producentowi na zwiększenie odporności w newralgicznych strefach, takich jak rogi telefonu. Potencjał w tym zakresie jest naprawdę szeroki.

Potencjał „Spatial Composites”

Zresztą nie chodzi tu tylko o iPhone’y. Technologia „Spatial Composites” opisana w patencie może znaleźć zastosowanie także w innych urządzeniach, takich jak tablety (iPady), laptopy (MacBooki), zegarki (Apple Watche) czy odtwarzacze muzyczne.

Jak to jednak często bywa w przypadku patentów, pozostaje pytanie, czy i kiedy taki materiał rzeczywiście zostanie wprowadzony do produkcji. Możliwe, że nie stanie się to nigdy, choć jest to raczej mało prawdopodobne.

Firma Apple zmierza do poprawy wytrzymałości swoich urządzeń. Stąd między innymi technologia Ceramic Shield opracowana we współpracy z Corning, twórcami szkła Gorilla Glass. Rozwiązanie to zwiększa odporność wyświetlacza na uszkodzenia. Znajdziesz ją już w obecnych iPhone’ach.

Źródło: Gadgets360, USPTO