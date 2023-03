Składany iPhone może być najwytrzymalszym telefonem tego typu na świecie. Firma Apple pracuje nad technologią, dzięki której upadki będą dla niego znacznie mniej groźne niż dla konkurencji.

Składany iPhone będzie wytrzymalszy od konkurencji

Składany iPhone to urządzenie, o którym mówi się od dawna, choć trudno mówić o jakiejkolwiek oficjalnej zapowiedzi. Bez wątpienia jednak coś jest na rzeczy, bo nie bez powodu firma Apple patentuje technologie, które mogą pomóc w zabezpieczaniu smartfonów o takiej właśnie konstrukcji.

Składane smartfony, jakie są dziś dostępne w sprzedaży – a to między innymi testowane przez nas modele Samsung Galaxy Z Flip 4, Huawei P50 Pocket czy Motorola Razr (2022) – to świetne telefony. Z oczywistych względów ich naprawa jest jednak mocno utrudniona, a przy tym są dość kruche. I w tym miejscu przychodzą właśnie inżynierowie Apple.

Patent Apple: ochroni ekran składanego smartfona

Hoon Sik Kim i Michael B. Wittenberg wspólnie opracowali technologię, która jest tematem ostatniego zgłoszenia patentowego Apple. Ma ona chronić delikatne, częściowo elastyczne wyświetlacze przed uszkodzeniami wynikającymi z upadku.

Jak to działa? Zgodnie z tym, co sugeruje patent, telefon miałby wykorzystać wbudowany akcelerometr do wykrywania tego, że spada. I w sytuacji, gdy dokona takiej detekcji, automatycznie aktywowane zostaje zabezpieczenie. W zależności od tego, jak długo trwałby lot w dół, telefon zamknąłby się albo całkowicie, albo częściowo, dzięki czemu obudowa ochroniłaby sam ekran – ten ostatni nie zetknąłby się z ziemią, co znacząco zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia.

Zresztą stare telefony z klapką też nie otwierały się do końca, dzięki czemu trudno było w nich uszkodzić wyświetlacze. Owszem, zniszczeniu mógł ulec zawias, ale to zdecydowanie tańszy (i łatwiejszy w wymianie) element niż ekran.

Kluczowym pytanie wydaje się tak naprawdę to, jak szybko składany iPhone zdoła aktywować opisywane zabezpieczenie. Problematyczne może także okazać się przypadkowe blokowanie zawiasu przy dynamicznych ruchach rąk (a właściwie zapobieganie temu).

Składany iPhone. Kiedy i czy w ogóle się pojawi?

Rozwiązanie przedstawione we wniosku patentowym o nazwie „Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection” może zostać wykorzystane w składanym iPhonie, składanym iPadzie albo innym składanym urządzeniu. Firma Apple żadnego z nich jeszcze nie zapowiedziała, ale prawdopodobnie jest to kwestia niedalekiej przyszłości.

Koncepcją tego, jak mógłby wyglądać taki składany iPhone, podzielono się niedawno na kanale 4RMD i choć przede wszystkim przypomina konstrukcje konkurencji, to faktycznie coś w sobie ma…

Źródło: Apple Insider, foto: 4RMD/YouTube