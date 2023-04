Firma Apple opatentowała ciekawe rozwiązanie, które wygląda jak… próba przywrócenia iPoda do świata żywych.

Apple patentuje etui z wyświetlaczem

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki to świetna rzecz. Ich nieodłącznym towarzyszem często jest etui. Nie tylko pozwala bezpiecznie je transportować, ale też podładowuje ich akumulatory. Apple wychodzi najwidoczniej z założenia, że to wciąż nie do końca wykorzystany potencjał. Dlatego myśli o wyposażeniu etui w komputerek i wyświetlacz dotykowy.

Korzystając z etui moglibyśmy sterować odtwarzaczem, przeglądać utwory i robić jeszcze kilka innych rzeczy. Zupełnie jak na smartwatchu. Zupełnie jak na iPodzie. No właśnie, trudno oprzeć się wrażeniu, że Apple tak naprawdę kopiuje tu swój pomysł sprzed lat.

Pełna kontrola bez smartfona w dłoni

„Najfajniejsze [w tym urządzeniu] jest to, że możesz zabrać ze sobą całą muzyczną bibliotekę – prosto do kieszeni” – to oczywiście komentarz Steve’a Jobsa na temat iPoda, wygłoszony 22 lata temu.

Dziś iPodów już nie ma. W maju 2022 roku po oddaniu w ręce użytkowników 450 milionów takich urządzeń, firma Apple oficjalnie zakończyła ich produkcję. Sama koncepcja jednak jest ponadczasowa, co doskonale pokazuje ten patent.

Czy to iPod wymyślony na nowo?

I oczywiście sam patent nie oznacza od razu, że kolejne AirPodsy będą miały takie wielofunkcyjne etui. Nie bądźmy jednak zdziwieni, jeśli iPod powróci – w takiej nietypowej formie.

Jednak nie tylko podobieństwo do iPoda sprawia, że do głowy przychodzą myśli „gdzieś to już widziałem”. W ubiegłym roku wszak zaprezentowane zostały słuchawki JBL Tour Pro 2, które miały… etui z wyświetlaczem w zestawie. Ten panel umożliwia między innymi wybór trybu, podgląd naładowania czy odbieranie powiadomień.

Źródło: TechCrunch, PatentlyApple