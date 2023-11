Firma Apple ma już szczegółowy plan na zmianę swojego prezesa. Czy Tim Cook planuje zrezygnować ze swojego stanowiska? A może już wkrótce zostanie po prostu zwolniony?

Jak długo Tim Cook będzie prezesem Apple?

Tim Cook wystąpił ostatnio w programie Dua Lipa: At Your Service i udzielił prowadzącej go piosenkarce wywiadu, który trwał aż 45 minut. W trakcie rozmowy Cook ujawnił, że firma ma bardzo szczegółowe plany związane z sukcesją na jego stanowisku. Dodał też, że nie stanie się to w najbliższej przyszłości, a przynajmniej ani on, ani firma nie mają takich planów.

Wspomnijmy jeszcze o kilku zdaniach, które Tim Cook powiedział w trakcie tego wywiadu. Prezes wspomniał, że nie wyobraża sobie życia poza Apple, ale napomknął także o omawianym wyżej planie sukcesji, czyli przejęciu jego stanowiska w przyszłości przez inne osoby.

W Apple na poważnie podchodzi się do prac nad planami sukcesji, czyli przejęcia najważniejszych stanowisk. Zarząd świadomy jest, że zawsze może wydarzyć się coś nieprzewidzianego, więc warto być przygotowanym na różne ewentualności.

Cook zapytany został także kto ewentualnie zastąpi go na stanowisku dyrektora generalnego. Nie wymienił jednak konkretnego nazwiska, ani nawet kilku nazwisk. Powiedział, że przygotowywanych jest kilka osób i jest to jednym z jego zadań, a ostateczną decyzję podejmie zarząd. Cook chciałby żeby jedynie kolejny prezes pochodził z firmy, a nie z zewnątrz.

Tim Cook

W wywiadzie Cook opowiedział także kilka ciekawostek związanych z życiem prezesa jednej z największych firm na świecie oraz o swoich młodzieńczych latach, które spędził w Alabamie.

Na koniec dodajmy, że Timothy Donald Cook urodził się w 1 listopada 1960 roku w Mobile (Alabama). Pracę w Apple zaczął w 1998 roku, a zatrudnił go sam Steve Jobs. Już cztery lata później został starszym wiceprezesem do spraw operacyjnych. 24 sierpnia 2011 Jobs wskazał Cooka jako swojego następcę.

Źródło: BBC Sounds/ YouTube, wikipedia; zdjęcie: archiwum własne