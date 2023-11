31 października odbyła się konferencja Scary fast, na której firma Apple zaprezentowała nowe modele komputerów Mac. Wyposażone są one w procesory serii M3, których wydajność dopiero poznajemy. Ostatnio w sieci pojawiły się doniesienia na temat układu M3 Pro.

iMac i MacBooki Pro z M3

Podczas wspomnianej we wstępie konferencji Scary fast zadebiutował 24-calowy iMac oraz MacBooki Pro. Wszystkie nowe komputery mają na swoim pokładzie układy serii M3.

W ciągu kilku ostatnich dni w sieci pojawiło się kilka informacji na temat wszystkich trzech nowych układów. Poznaliśmy wstępne wyniki testów benchmarkowych procesorów M3 oraz M3 Max. Co więcej, po przeanalizowaniu specyfikacji układu M3 Pro okazało się, że jego wydajność może być tylko nieco lepsza od poprzedniej generacji. Niedawno w sieci pojawiły się pierwsze wyniki testów wydajności M3 Pro. Zgodnie z przewidywaniami, nowy procesor jest tylko nieznacznie lepszy od poprzednika.

Procesor M3 Pro – wydajność

W bazie danych Geekbench 6 pojawiły się wyniki testu. M3 Pro z 12-rdzeniowym CPU osiągnął 3035 punktów w teście jednego rdzenia oraz 15173 punktów w teście wielu rdzeni. Taktowanie wynosi 4,05 GHz, a maszyna testowa to „Mac 15,6” wyposażona w 36 GB zunifikowanej pamięci. Nie wiadomo czy jest to iMac czy 14-calowy MacBook Pro. Wyniki M2 Pro to średnio 2640 oraz 14200 punktów. Nowy układ jest więc szybszy odpowiednio o około 14% oraz 6%.

Przypomnijmy, że zarówno M2 Pro oraz M3 Pro posiadają maksymalnie 12-rdzeniowy CPU, ale pierwszy z wymienionych ma 8 wysokowydajnych rdzeni, a drugi tylko 6, ale wykonany został w 3-nanometrowym procesie technologicznym, więc przynajmniej teoretycznie osiąga wyższą wydajność w przeliczeniu na 1 wat konsumowanej energii. Warto też zauważyć, że w przypadku układów serii M3 firma zwiększyła różnicę między układem Pro, a Max.

Apple Silicon M3 – wydajność

Na koniec przypomnijmy wyniki testu Geekbench 6 wszystkich trzech nowych procesorów Apple Silicon serii M3. Punkty odpowiednio dla testu jednego rdzenia i wielu rdzeni (im więcej, tym lepiej).

M3 – 3000, 11700;

M3 Pro – 3035, 15173;

M3 Max – 3000, 21000.

Źródło: Geekbench