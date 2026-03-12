Najtańszy MacBook od lat. Konkurenci Apple mówią o "szoku”

Najtańszy laptop Apple od lat wywołał nerwową reakcję w branży. MacBook Neo za 2999 zł to dla producentów komputerów z Windows prawdziwy szok. Czy sprzęt stworzony głównie do oglądania treści może wywołać rewolucję na rynku komputerów?

Apple przez lata przyzwyczaiło rynek do jednego: jego laptopy są drogie. Dlatego zaprezentowany niedawno MacBook Neo wywołał w branży prawdziwe poruszenie. Laptop, którego cena startuje od 2999 zł (599 dol.), to dla producentów komputerów z systemem Windows zupełnie nowa sytuacja.

Jak podaje serwis PCMag, nawet konkurenci Apple przyznają, że premiera tak taniego MacBooka była dla rynku ogromnym zaskoczeniem.

“Szok” dla producentów

Podczas telekonferencji finansowej współdyrektor generalny Asusa, S.Y. Hsu, nie krył zdziwienia strategią Apple. Według niego producenci komputerów z Windows przez lata nie musieli realnie konkurować z Apple w segmencie budżetowym.

„W przeszłości Apple zawsze miało wysokie ceny, więc wypuszczenie bardzo budżetowego produktu jest oczywiście szokiem dla całej branży” – powiedział Hsu, cytowany przez PCMag.

Jak dodał, temat MacBooka Neo od miesięcy jest szeroko dyskutowany w całym ekosystemie PC. W rozmowach biorą udział nie tylko producenci laptopów, ale także najwięksi gracze technologiczni – m.in. Microsoft, Intel i AMD.

Krótko mówiąc: Apple właśnie wkroczyło na teren, który dotąd należał głównie do komputerów z Windows.

MacBook Neo to oszczędna konstrukcja

Nowy laptop Apple ma być przede wszystkim najtańszym sposobem na wejście do ekosystemu macOS. Warto jednak zaznaczyć, że jego konfiguracja jest jednak wyraźnie skromniejsza niż w droższych MacBookach. Producent zastosował procesor Apple A18 Pro, który wcześniej był stosowany w iPhone 16 Pro. Do tego 8 GB zunifikowanej pamięci.

Kluczowym ograniczeniem jest właśnie 8 GB pamięci, której użytkownik nie może później zwiększyć. W laptopach Apple pamięć jest zintegrowana z układem, więc wybór konfiguracji przy zakupie jest ostateczny. To może być jeden z powodów, dla których konkurenci nie są jeszcze pewni realnego wpływu tego modelu na rynek.

Laptop do konsumowania treści

Zdaniem szefa ASUSA MacBook Neo może pełnić raczej rolę urządzenia do konsumowania treści, podobnie jak tablet. Oznacza to sprzęt idealny do takich zadań jak:

oglądanie filmów i seriali

przeglądanie internetu

korzystanie z mediów społecznościowych

praca w prostych aplikacjach biurowych

wideorozmowy i nauka online

To jednak nie jest laptop stworzony do najbardziej wymagających zadań – takich jak obróbka wideo, projektowanie 3D czy zaawansowane programowanie. Jak zauważył Hsu, takie zastosowanie różni się od klasycznego scenariusza dla "pełnoprawnego” laptopa.

Jednocześnie dla wielu użytkowników to wcale nie musi być wada. Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika komputer przenośny służy dziś głównie do bardzo podstawowych czynności. Jeśli MacBook Neo zapewni dobrą jakość wykonania, długi czas pracy na baterii i wygodny system macOS, może okazać się wystarczający dla ogromnej części rynku. I właśnie dlatego konkurenci zaczynają traktować go poważnie.

Sytuację producentów komputerów dodatkowo komplikuje jeszcze jeden czynnik – globalny niedobór pamięci RAM. Ceny pamięci w ostatnim kwartale wzrosły dwukrotnie. Dla producentów laptopów z Windowsem to duże wyzwanie: muszą konkurować cenowo z Apple w momencie, gdy koszty komponentów gwałtownie rosną.

Czy MacBook Neo zmieni rynek?

Na razie trudno jednoznacznie ocenić, jak duży wpływ będzie miał nowy laptop Apple. Szef ASUSA podkreśla, że potrzeba czasu, by zobaczyć reakcję rynku – zwłaszcza że część użytkowników Windows może nie chcieć przechodzić na macOS ze względu na kompatybilność oprogramowania.