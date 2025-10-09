Obejdzie się bez kar? Apple i Meta bliskie ugody z Unią Europejską

Apple i Meta są w trakcie finalizowania porozumienia z Komisją Europejską, którego celem jest zażegnanie sporów wynikających z DMA i powstrzymanie potencjalnej lawiny kar pieniężnych.

W kwietniu amerykańscy giganci otrzymali od UE grzywny, które łącznie wyniosły 700 mln euro, z powodu wykrytych naruszeń DMA. Jak jednak nieoficjalnie dowiedział się Financial Times, negocjacje z europejskimi organami regulacyjnymi w sprawie zmiany szeregu praktyk biznesowych są już finalizowane.

W wyniku unijnych nacisków, Apple już w czerwcu zapowiedział szereg zmian modelu funkcjonowania App Store’a. Wcześniej Komisja zarzuciła firmie, że jej zasady w sklepie z aplikacjami są niezgodne z aktem o rynkach cyfrowych, bo blokują deweloperom możliwość swobodnego kierowania konsumentów do tańszych ofert poza platformą.

Wprowadzone zmiany również znalazły się jednak pod lupą urzędników. Komisja Europejska rozpoczęła analizę nowych warunków umownych dla deweloperów, w tym wprowadzonej przez firmę opłaty "Core Technology Fee" dla aplikacji pobieranych spoza App Store’a.

Meta prawdopodobnie również będzie musiała zmodyfikować swoje praktyki biznesowe. Firma została w kwietniu ukarana za model "płać albo zgódź się", który zmusza użytkowników do wyrażenia zgody na śledzenie danych albo do opłacenia subskrypcji. Komisja Europejska chce, by konsumenci mieli większą swobodę w decydowaniu o tym, co się dzieje z ich danymi.

Ugoda pozwoliłaby Apple’owi i Mecie uniknąć codziennych kar finansowych, które mogą sięgać do 5 proc. średniego dziennego globalnego obrotu.