iPhone lepiej dogada się z zegarkami innych marek? Apple coś gotuje

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Wkrótce alternatywy dla Apple Watcha mogą stać się sensowniejsze. A wszystko dzięki Unii Europejskiej.

Serwis Macworld przeczesał kod testowej wersji systemu iOS 26.1 beta 1 i natknął się na ślady wskazujące na to, że Apple pracuje nad zapewnieniem wyższej kompatybilności iPhone’a z akcesoriami innych marek. 

W oprogramowaniu widoczne są odniesienia do jeszcze niegotowych funkcji, które miałyby odpowiadać za przekazywanie powiadomień i łatwiejsze parowanie urządzeń. 

iPhone od lat współpracuje z produktami innych firm, ale użytkownicy zegarków innych niż Apple Watch muszą godzić się na ograniczoną funkcjonalność. 

iPhone + smartwatch innej firmy = zadowolona Komisja Europejska

Wspomniane ślady w oprogramowaniu beta zostały znalezione pół roku po tym jak Komisja Europejska przedstawiła Apple’owi kolejną listę wymaganych zmian w systemie iOS

Urzędnicy domagają się, by smartwatche innych marek mogły automatycznie parować się z iPhone’em po zbliżeniu urządzeń, miały pełny dostęp do powiadomień, miały możliwość synchronizacji danych (w tym pogodowych) w tle i miały możliwość korzystania z płatności zbliżeniowych. Poniżej pełna lista stawianych przez KE wymogów związanych ze współpracą iPhone’ów z akcesoriami i urządzeniami innych producentów.

  • Powiadomienia iOS: ta funkcja umożliwia podłączonym urządzeniom, takim jak smartwatche, wyświetlanie i reagowanie na powiadomienia z systemu iOS.
  • Działanie w tle: aplikacje iOS muszą być w stanie wykonywać określone działania w tle w odniesieniu do podłączonych urządzeń fizycznych, tj. bez konieczności bezpośredniego korzystania z aplikacji przez użytkownika. Na przykład iPhone może pobierać najnowsze informacje pogodowe i synchronizować je ze smartwatchem bez aktywnej interakcji użytkownika.
  • Automatyczne przełączanie dźwięku: ta funkcja umożliwia użytkownikom przełączanie się między dwoma urządzeniami, np. między smartfonem a komputerem, podczas słuchania dźwięku za pomocą obsługiwanych słuchawek.
  • Połączenia Wi-Fi peer-to-peer o dużej przepustowości: ta funkcja umożliwia nawiązanie i korzystanie z połączenia Wi-Fi o dużej przepustowości między urządzeniem z iOS a podłączonymi urządzeniami fizycznymi. To szybkie połączenie może być wykorzystywane do udostępniania dużych plików między urządzeniami lub do przesyłania obrazu z iPhone’a do gogli wirtualnej rzeczywistości.
  • Bezprzewodowy transfer plików na krótkim dystansie: ta funkcja umożliwia dostęp do tych samych funkcji kontrolowanych przez iOS, co usługi Apple, w aplikacjach do udostępniania plików firm trzecich, tworząc np. alternatywy dla AirDrop.
  • Przesyłanie multimediów: ta funkcja umożliwia deweloperom tworzenie alternatywnych rozwiązań do przesyłania multimediów zamiast AirPlay, poprzez równy dostęp do niezbędnych funkcji systemowych.
  • Kontroler NFC w trybie odczytu/zapisu: ta funkcja umożliwia aplikacjom na iPhonie komunikację z podłączonymi urządzeniami, takimi jak pierścienie czy opaski, w celu przekazania im informacji, np. danych karty płatniczej użytkownika. Następnie użytkownik może użyć pierścienia lub opaski do dokonania płatności w sklepie — tak jak kartą płatniczą — bez konieczności posiadania przy sobie iPhone’a. Dodatkowo, możliwe jest łatwe odczytywanie fizycznych kart inteligentnych, np. w celu aktywacji lub zabezpieczenia aplikacji bankowości mobilnej.
  • Parowanie aktywowane bliskością: umożliwia parowanie podłączonych urządzeń fizycznych z urządzeniem iOS za pomocą uproszczonej procedury. Na przykład, gdy użytkownik zbliży nowe słuchawki do iPhone’a, powinny one móc sparować się automatycznie, w prosty i szybki sposób — niezależnie od tego, czy są to produkty Apple, czy marki trzeciej.
  • Automatyczne połączenie z Wi-Fi: umożliwia dostęp do informacji o zapisanych w iPhonie sieciach Wi-Fi, co pozwala podłączonym urządzeniom fizycznym na płynne dołączanie do tych sieci.

W marcu Komisja Europejska zażądała, by część funkcji była gotowa w wersjach beta przed końcem 2025 roku, a pełna implementacja zakończyła się nie później niż do końca 2026.

