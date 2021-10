Na konsole najnowszej generacji od Sony, PlayStation 5 w końcu trafia Apple Music. Usługa jest dostępna dla wszystkich już od dzisiaj, a miłym dodatkiem jest opcja odtwarzania w tle podczas rozgrywki.

Apple Music trafia na konsole PlayStation 5

Choć Apple Music zwykle nie jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o usługi strumieniowania muzyki (w przeciwieństwie do Spotify), to bez wątpienia ma swoją rzeszę fanów. Ci w końcu będą mogli skorzystać ze swojej ulubionej aplikacji do słuchania muzyki na konsolach PlayStation 5.

Sony ogłosiło właśnie, że subskrybenci Apple Music mogą uzyskać dostęp do 90 milionów utworów wprost z konsoli.

Muzykę z Apple Music na PS5 możesz słuchać nawet podczas rozgrywki

Miłym udogodnieniem jest możliwość odtwarzania muzyki z Apple Music w tle. Oznacza to, że strumieniowanie jest możliwe nie tylko, kiedy aplikacja użytkownik przebywa w aplikacji, ale może ją zminimalizować, włączyć ulubioną grę i cieszyć się własną ścieżką dźwiękową podczas zabawy.

Apple Music na PS5 będzie wyświetlać proponowane utwory na podstawie ostatnio odtwarzanej muzyki.

Łowcy okazji niestety będą zawiedzeni, gdyż w przypadku Apple Music Sony nie przewidziało żadnej promocji z darmowym abonamentem.

Z jednej strony może się to wydawać nieco dziwne - szczególnie w świetle darmowego dostępu do Apple TV+ na 6 miesięcy dla posiadaczy konsol PS5. Z drugiej jednak strony, Apple Music wydaje się być popularniejszą usługą, aniżeli Apple TV+ i walka o nowych użytkowników nie jest w tym przypadku tak ważna.

Jak to wygląda u Was? Korzystacie ze streamingu muzyki na konsolach, czy wolicie raczej słuchać swoich playlist z telefonów? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: blog.playstation.com